En general, atravesamos momentos complicados no solo en Honduras, sino en la región. Lo que se puede ver traducido en la poca tolerancia de la sociedad al tráfico, a la contaminación, las denuncias y quejas en las redes sociales, hemos tenido una densa capa de humo que no permite apreciar el azul del cielo y ha contaminado nuestro aire, asimismo, las altas temperaturas en un país tropical como este se han hecho muy presentes, y para adornar este relato sumémosle que hemos tenido apagones en lo largo y ancho del país de manera constante, tal y cómo lo mencionamos en nuestra columna pasada.

Con relación a lo anterior, problemas serios, requieren medidas serias, de la misma manera que se crean juntas interventoras para crear “soluciones” a los problemas en la administración pública, también podría considerarse la creación de una “comisión de expertos” en temas de medio ambiente y energía, a fin de que busquen medidas más fuertes y estratégicas que adelantar la semana del estudiante o mandar a los empleados públicos a teletrabajo.

Y no, no estoy culpando al gobierno que lo que atravesamos, soy consciente que el principal responsable de esto somos nosotros como sociedad. No obstante, es una necesidad imperante establecer medidas de prevención y mitigación, pensando en el futuro de las próximas generaciones, para garantizar una mejor calidad de vida a nuestros hijos.

No hay acción gubernamental que funcione sin la voluntad del pueblo, y para esto, todos debemos colaborar, gran parte de estos problemas surgen por la falta de conciencia y conocimiento, debe adoptarse una política pública de obligatorio cumplimiento, en Honduras es normal observar personas en carretera tirando basura a la calle, hermosos paisajes pero contaminados, este tipo de cosas debe trabajarse y quizá nuestra generación no vea los resultados de esto, pero las futuras generaciones estarán muy agradecidas.

Entre contaminación, calor y apagones debemos autoexaminarnos y ver que podemos hacer nosotros para mejorar esta situación que nos compete absolutamente a todos, debemos ser exigentes con los postulantes a cargos de elección popular sobre qué propuestas llevan en materia de medio ambiente, analizar que han hecho los que han estado en la función pública y buscan volver al poder nuevamente.