Entendimiento intergeneracional

Siempre ha sido difícil entenderse entre generaciones. Los mayores no entienden a los menores, y viceversa. De ahí surge, por una parte, la rebeldía, que no es más que una forma no canónica de actuar; y por la otra, surge la intransigencia.

Las diferencias van desde asuntos no transcendentales como la música o las elecciones de la vestimenta hasta otros vitales como la concepción del mundo.En uno de los mejores cuentos de Marcos Carías Reyes llamado “El corvo”, nos encontramos con ese dilema.

Don Pantaleón no comprende el mundo de sus hijos y lo mira con cierto desprecio. Para hablar en términos modernos es una persona que no se ha deconstruido.

Por ejemplo, no concibe la masculinidad fuera de la guerra o fuera del campo. Y no concibe la feminidad fuera de las labores domésticas. Al final, un acontecimiento grave lo obliga a cambiar de opinión.

En algunas ocasiones los jóvenes lo único que esperan es que sus gustos y aficiones no sean miradas con desprecio, como en algunas ocasiones sucede. Quizá para una persona mayor la música que escucha o los programas que ve, son solo eso, música y programas. Sin embargo, a veces los adolescentes y jóvenes es de lo poco que tienen en la vida, y es muy importante para ellos.Para la generación joven actual es importante la música urbana, el k-pop, el ánime, los doramas, las películas de superhéroes, la Champions League, las redes sociales, entre otros.

Hay que respetar eso. A pesar de que el mundo de las redes sociales es muy cuestionable, y puede prestarse para la propagación de ideas que no están bien, también es cierto que es el medio de vida de las personas y se han desarrollado profesionalmente en ese mundo.

Lo mismo sucede con los videojuegos, que poco a poco van dejando de ser un simple entretenimiento. Los jóvenes perciben un mundo lleno de errores, porque todos en una edad temprana, entendimos que nos heredaban una sociedad con mucho por corregir. Así que no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor.

Más bien, en algunos casos lo heredado es catastrófico. Basta con pensar en el medio ambiente.También es necesario que la generación más joven comprenda que los mayores se enfrentan a un mundo que ha cambiado demasiado, no es el mismo que ellos conocieron. Y que, como es natural, se resisten a las modificaciones, y en algunos casos les puede llegar a incomodar. Y hay que apuntar, además, que las generaciones pasadas tienen en general, un esquema mental mucho más difícil de modificar.

Hoy, que existen tantas campañas para que el mundo sea más tolerante, sería bueno hacer conciencia sobre que el mundo está dividido y unido a la vez por etnias, razas, gustos, preferencias, y también por generaciones.

Esta es una batalla invisible, porque no se vive en las calles, sino que en los hogares. Hay muchos padres y muchos hijos que rompen sus relaciones y sufren porque no hay una comprensión intergeneracional. Hay casos que terminan en daños a la autoestima, e incluso en profundas tristezas y en depresión.Hay un lugar común que es ideal para abrir un espacio de diálogo y comprensión cuando no existe en casa: la escuela.

Porque como tanto en la vida, esto de aprender a tolerarse y respetarse es aprendido, y no dado como un natural a cada individuo. Aunque claro, lo ideal es que sea una habilidad desarrollada en casa