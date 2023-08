En homenaje a Rutilia Calderón

El domingo 13 del mes en curso, a eso de las 7 de la mañana amistades me informaban, a través de las redes sociales, la infausta noticia sobre la muerte de la doctora Rutilia Calderón.

Tenía en agenda escribir en esta página de opinión otros temas, pero la noticia me provocó un impacto fuerte e inmediatamente cambié el contenido, objeto de esta nota.

Conocí a Rutilia cuando, por decisión del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tuve la oportunidad de ser miembro propietario del Consejo Universitario. Ella ocupaba, en ese entonces, el puesto de vicerrectora académica en la institución. Antes, la doctora Calderón había sido una entusiasta promotora de la IV Reforma Educativa y estuvo muy de cerca en la Comisión de Transición de la UNAH, misma que se constituyó para que creara las bases de la reforma.

La doctora Calderón trabajó estrechamente con un grupo de profesionales muy calificados que fueron miembros del organismo en mención, una de las responsables para ese delicado trabajo fue la abogada Alba Alonso de Quesada, ya fallecida, otra profesional hondureña con un acendrado amor a la patria, a la cual conocí presidiendo la Comisión Nacional de la Reforma Educativa en 1973, dependencia de la Secretaría de Educación.

Tanto Rutilia como doña Alba, como le decíamos sus amigos, nacieron para servir y dejar una huella imborrable en su entorno y en el país, donde hacer el bien, muchas veces, lo que se recibe como premio es la reprimenda de los que escalan posiciones, movidos más por el cálculo y el oportunismo.

Con Rutilia, por designación del Consejo Universitario, estuve trabajando en diferentes comisiones. Ahí pude darme cuenta de la calidad profesional y humana que le acompañaba a la amiga que ha partido a lo desconocido. Su enorme compromiso con la academia y con la institución universitaria, la llevó a una posición donde se trabajaba sin horario y sin honorarios especiales por trabajo extra. Formó un equipo disciplinado y colaborativo y con fuerte sentido de responsabilidad de servicio al público.

La doctora Calderón vivía como pensaba, mujer sencilla y de nobles principios, respetuosa de las opiniones ajenas, capaz de dialogar sin confrontar con palabras toscas. Franca y solidaria, practicaba la gratitud y el voluntariado en comunidades religiosas, sin esperar nada a cambio.

Tenía una profunda convicción que el país podría salir adelante, si se atendieran los servicios de educación y salud con calidad. Su vida fue una consagración a los valores en que ella creía y lo hacía con un don especial, que solo les es dado a los espíritus nobles de gran corazón.

La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, decía el apóstol de América, José Martí. En otro sentido, la frase atribuida a la Madre Teresa de Calcuta, persona a la cual admiraba Rutilia, repetía con frecuencia que el que no vive para servir, no sirve para vivir.La amiga, Rutilia Calderón Padilla, nació, creció y sirvió a su país Honduras. Se fue en armonía y en paz. Estará siempre en nuestro recuerdo.