En el olvido

Con una exigua marcha, los veteranos, pensionados y jubilados hicieron paso doble para agradecer a Dios y a la Patrona el hecho de estar vivos, recordar los viejos momentos, el volverse a reencontrar no en el fragor de la bala viva, sino en el fragor de lo que les deparó el tiempo; estar vivos aún en esta Honduras de mente corta y llorar por aquellos momentos cuasiolvidados donde sus hazañas y valor que demostraron al escuchar el retumbar de los morteros, el silbar de las balas que provenían de los M1 o de los Falk, o el vuelo rasante de los aviones Mustang en aquellas cien horas de odio, enemistad, sangre, rabia y cólera contra aquellos hermanos que fueron engañados cuando les dijeron que las playas de las Islas de la Bahía serían suyas y estos soñaban que cultivaban o pastoreaban rebaños en los valles de Olancho.

Aquellos de verde olivo se movían sin el paso rítmico que tiene una marcha marcial, tampoco hacían resonar los tambores para que marcharan al compás del redoble, muchos de ellos cojeaban, otros usaban silla de ruedas, muletas, bastones, para poder avanzar los pocos metros que hay del Polideportivo universitario hacia la aldea Suyapa donde supuestamente habría misa en honor de los caídos, celebración sosa donde la falta de una Banda de los Supremos Poderes les hiciera vibrar el corazón, de cadetes de las academias militares que deleitaran a la audiencia y a los veteranos con sus pasos de ganso o las bellas acrobacias de los tiempos idos.

Desafiaron como en los viejos tiempos las órdenes antojadizas de los gobernantes, ¿cómo obedecer una orden arbitraria? Ellos no son deliberantes, sino obedientes de la Constitución y no son políticos, bueno, hasta ahora que se han sometido y replegado a los caprichos partidarios.

Eran resguardados como si fuesen pandillas violentas, una comitiva de policías y soldados del orden público les hacía valla, patrullas hacían ulular sus sirenas y motocicletas con elementos armados rompían el tráfico para que aquellos que una vez fueron aclamados héroes pudiesen pasar a cumplir su promesa ante el altar divino de una virgen que la han llamado “Capitana” y escuchar el toque de las campanas anunciando el acontecimiento, mas ese día la luz del sol se ocultó para los veteranos, ya ni Dios los quería en su santuario, el cura se hizo “humo”, no hubo oficio de misa, no hubo redoble del campanario, hasta la Iglesia se acobardó, se convirtió en cómplice de historias falsas y obedeciendo al hombre y no a Dios se la dieron, ¿cuál vela encendida, cuál escapulario, cuál incienso, cuál sacristán, cuál párroco?

La Iglesia les cerró las puertas en las narices de estos que una vez fueron aclamados y ahora los querían apalear por si se portaban mal.

Acaso la Iglesia obedece la vox del político, la vox populi es vox Deus y entonces, ¿a quién obedecen?, o es que fueron amedrentados que les pasaría lo mismo como en la hermana nación donde fueron expulsados, encarcelados, clausurados y perseguidos, acaso era tanta la presión de los de arriba que cometieron este fraude religioso en contra de aquellos que hoy se sostienen con una limosna que el Estado les da, que ya no pueden ni ver, correr, peor empuñar una carabina para hacer una pequeña escaramuza; son miopes los pobres curas, pobres políticos también que matan al tigre y le temen al cuero.