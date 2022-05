Empezamos a recuperar soberanía

Con la derogación -en unánime votación de los 128 diputados del Congreso Nacional-, de la legislación violatoria de diversos artículos constitucionales que dieron existencia legal a las “ciudades modelo” y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), decretos número 236-2012, 09-2013, 368-2013, 153-2013 y 32-2021, el nuevo gobierno cumple con una de sus promesas torales, a tres meses de inaugurado.

El rechazo, repudio e indignación popular a esta modalidad de los enclaves históricos -minero y bananero-, fue multitudinario, policlasista, poliinstitucional, multiétnico: empresa privada, colegios profesionales, cabildos abiertos convocados por las municipalidades, Iglesia Católica, obreros, campesinos, intelectuales, grupos étnicos, organizaciones ambientalistas y feministas, actuando con unidad de propósito.

Cuando el bloque integrado por los partidos Nacional, Liberal más los “bisagras” aprobó esta pérdida letal a la soberanía, concediéndole a extranjeros la creación de miniestados con su propia legislación, seguridad, moneda, extraterritorialidad, cediendo el Estado funciones y atributos de su exclusividad, los parlamentarios incurrieron en el imprescriptible delito de traición a la patria.

Con la aprobación de esta aberración jurídica, que además incluía la progresiva subasta, al mejor postor, del territorio nacional, fragmentado, subestimaron la reacción colectiva, masiva y total, una respuesta totalmente imprevista, inesperada, para sus autores: revivió el aletargado, casi agónico, sentimiento de nacionalidad e identidad, de pertenencia e identificación con Honduras y lo hondureño.

La resistencia no había capitulado, por el contrario, arreció aún más las movilizaciones, evocando las acaecidas el 2015: las marchas de las antorchas por los indignados, condenando la corrupción institucionalizada del régimen, exigiendo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviara una comisión internacional contra la impunidad.

Si aquellos diputados (as) que votaron por la antinacionalidad hoy se hubieran opuesto a la derogación total, hubieran merecido el total repudio ciudadano, cometiendo así suicidio político. Su sentido de supervivencia y oportunismo les hizo cambiar de actitud.

Una de las razones explicativas de la derrota del partido político que rigió los destinos del país durante los últimos doce años fue la implantación de este crimen contra la soberanía, honor y dignidad nacional.Hoy ha triunfado el imperio del derecho, la justicia. El pueblo se siente reivindicado. Nuevas jornadas se aproximan.

Los ejemplos que a lo largo del tiempo ofrecieron Lempira, Cicumba, Morazán, Turcios, Padilla, no han sido en vano, no araron en el mar, inspiraron a otras generaciones a no claudicar, retomando pendones libertarios, restaurando sentimientos de patria y nacionalidad, impidiendo que la antorcha de la dignidad se apague para siempre.

Honduras ni se vende ni se alquila, la tierra hondureña para las y los hondureños.