Elección de la nueva CSJ, un Congreso entrampado

Cuántos años de trampas, sobornos y malas prácticas en la construcción de la nación. No es fácil revertir la institucionalidad perdida con las mismas reglas que los políticos mañosos crearon para mantenerse en el poder.

La misma disposición, bajo la forma como está establecida en la Constitución de la República, del concepto de mayoría calificada en las votaciones en el Congreso para una serie de temas, es una disposición orientada a ponerle trabas a la democracia.

En la pasada administración, con dinero de origen muy dudoso, este problema se resolvía con la compra de votos de la oposición, por elecciones donde no se contaban los participantes a las sesiones o no convocando a los diputados que no estaban de acuerdo con un determinado tema.

Pocos, en el seno del parlamento, eran los que criticaban esas prácticas y fuera del hemiciclo la llamada sociedad civil y otros guardaban silencio. Ya no hay dinero para hacer cambiar la voluntad de los congresistas no vinculados al partido gobernante. Ahora tendrán que hacerse otros arreglos, porque los violadores de las reglas en el ayer son hoy los defensores de las leyes que pisotearon.

El llamamiento que han hecho la comunidad internacional y amplios sectores de la hondureñidad acerca de la integración de una Corte Suprema de Justicia proba, independiente y sin sujeción a los demás poderes del Estado terminará en un buen deseo.

La oposición sabe que la mejor garantía que tienen para la salvaguarda de sus intereses es ese número mágico de 86 votos para aprobar, primero, las reformas a la forma de nominar a los candidatos a magistrados y, luego, la elección por el Congreso de los mismos.

Tampoco hay seguridad de que el partido gobernante esté dispuesto a la elección de un organismo judicial sobre el cual no tenga plena seguridad de que actuará en función de sus intereses. En un país donde la tradición es que el poder antes de estar al servicio de la nación, ha estado al servicio de un partido, es poco probable que las reglas cambien para garantizar transformaciones en la esencia de un organismo tan importante como el aludido.

Previo al proceso de elección de la Junta Nominadora y de los magistrados no se están escuchando debates que lleven a pensar que la elección será cualitativamente diferente. Se escuchan voces muy calificadas dentro de la estructura partidaria que hablan del reparto en la integración de este poder del Estado y es muy probable que esto suceda, considerando la calidad de políticos que tienen la capacidad de tomar o influir en la toma de decisiones en el Congreso.

Si el criterio que va a predominar en la elección y nombramiento de la CSJ es el reparto entre los partidos de mayor presencia en el Congreso, lo demás no tendrá sentido, incluyendo la Cicih, organismo internacional que tendría la tarea de investigar y promover castigos a la corrupción, junto con entidades nacionales.

La forma de elección puede ser diferente, pero, si al final, el mecanismo de ratificación de los magistrados se hace bajo la práctica del cabildeo entre los políticos, el esfuerzo sería en vano.