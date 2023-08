Disculpará, estimado lector, que el título de este artículo sea tan simple y no parezca tener ningún esfuerzo lírico. Sin embargo, creo que según los tiempos que vivimos tengo todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, a calificarlo de esa manera: el peor Congreso Nacional.

Los hechos que suceden en este Congreso Nacional connotan la realidad política e intelectual que vivimos: ha muerto el pensamiento crítico y nos gobierna la sinrazón y la emotividad rabiosa.

Desde su génesis, esta administración se prestó para el escándalo, aún varios meses después, se escucha de algunos sectores de la cámara legislativa que tiene una junta directiva ilegal, lo que pone en tela de juicio lo que ha sucedido y sucederá. Y ciertamente, aunque a veces eso se diga con cierto rencor político, el ciudadano que no es experto en estos temas lo pensará posiblemente más de una vez; y le parecerá, estoy seguro, una desfachatez. Parece, que en lugar de pugnar por el ejercicio en un poder del Estado, se pelearan por un vulgar juguete, uno barato del mercado, de esos piratas que tienen muy poco valor. Y pensar que millones de hondureños nos movilizamos para elegir a los que se iban a subir al ring.

Los zafarranchos ya son moneda de cambio en el Congreso Nacional y lo peor de todo es que percibo que con el tiempo las personas se escandalizan menos. Por más que suceda, estimado lector, ¡no es normal! Esas personas que vergonzosamente nos representan deberían estar sentadas discutiendo qué es lo mejor para usted y para mí, deberían estar buscando la manera de que el Estado verdaderamente nos proteja.

La lista de deslices y errores de este poder del Estado no para de crecer. Nunca se había dado, que yo recuerde, que hubiera problemas para ratificar un acta. Parece que a los parlamentarios se les olvida por lo que votaron.

Tampoco es posible tanta inactividad, y el informe presentado recientemente por el Consejo Nacional Anticorrupción sobre las inasistencias es francamente descorazonador. Hay malas costumbres que se vienen arrastrando desde siempre, pero parece que se han agudizado en los últimos tiempos. O quizá, hoy hay más auditoría social que la que había antes.

Cada vez que el Congreso Nacional es noticia pienso que nuestra democracia ha fracasado rotundamente. Nada puede estar bien en el país, si las cosas están así en el lugar donde se configura la vida de los hondureños, o debo decir donde se pretende configurar.

Es necesario corregir cualquier conducta que no abone al desarrollo de Honduras a través de la legislación misma. Y hay que ser severos.

Para terminar, a manera de colofón, hay un hecho que me gustaría mencionar y que ha ocupado mi pensamiento recientemente. Y antes me gustaría aclarar que no se trata de ningún tipo de inocencia, sino de una pregunta de filosofía política. ¿Por qué un parlamentario tiene que plegarse, como si de una religión represiva se tratara, a todo lo que dicta un partido político? Desde el punto de vista de la filosofía e incluso de la psicología habría que analizar esa pérdida completa de la individualidad, a favor de la masa partidaria.

El sujeto desaparece, y cualquier valor individual que aparezca, solo será útil en tanto defienda la máquina a la que pertenece. Aunque forme parte de la costumbre politiquera de estos pobres países, no es sano, ni humano, ni conveniente.