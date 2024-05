El peligro de los pactos políticos de impunidad

Lo sucedido en el juicio y la declaración de culpabilidad del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por el sistema de justicia de Estados Unidos de América ha puesto a muchos políticos y funcionarios coludidos con la corrupción miembros de los partidos Nacional, Liberal y Libre en estado de nerviosismo y en disposición de negociar pactos políticos de impunidad, cediendo todo, hasta lo que no les pertenece a cambio de protección y encubrimiento.

Estos escenarios de pactos de impunidad son peligrosos y una verdadera amenaza para la seguridad del Estado y estabilidad de la población. Sabemos que la corrupción crónica en Honduras ha debilitado la justicia, incrementando pobreza; desempleo; migración; violencia; inseguridad; desconfianza en políticos, funcionarios, partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, instituciones públicas y privadas; surgiendo nuevas y creativas conductas ilegales; realizando escandalosos y gigantescos robos de dinero de finalidades sociales; destruyendo la legalidad y causando el desánimo en la gente noble para hacer lo bueno.

Es alarmante que en Honduras los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía están cautivos a los intereses de un solo hombre y su equipo, por lo que, podrán surgir brillantes ideas, estrategias, leyes, convenios internacionales para combatir la corrupción, pero aquí en Honduras infelizmente nada de eso funciona, no existe justicia, no hay institucionalidad, no hay Estado de derecho, solamente existe un hombre, un movimiento político, el melismo, con “Mel” a la cabeza, quien ocupa el mismo poder del otrora orlandismo con Juan Orlando a la cabeza.

Propongo a la comunidad internacional encargada de brindar seguridad electoral que conozca de cerca la preocupación de los ciudadanos, los votantes, quienes manifiestan su preocupación a causa de estos pactos políticos de impunidad impulsados desde casa de gobierno por el partido Libre (melismo) con dirigentes políticos y posibles candidatos señalados y/o imputados en casos de corrupción de los partidos Nacional y Liberal, y conspirar y avalar un fraude electoral a favor del partido Libre (melismo) a cambio de inmunidad o protección jurídica.

La corrupción política entendida como el manejo fraudulento es un cáncer maligno que vive en simbiosis con cualquier organización, sistema económico, político, ideología y de partidos políticos.

Traigamos a memoria que, en el gobierno pasado, el Wilson Center de Washington dejó establecido que en el Congreso Nacional se encontraba el multiplicador del problema central de la corrupción en Honduras, y en su informe revela la gigantesca corrupción institucional impulsada por el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández y el Legislativo de Mauricio Oliva Herrera.

Lo mismo, la historia se repite en el Poder Legislativo de Luis Redondo, quien recibe del asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales desde el Ejecutivo, Casa Presidencial, las órdenes distorsionadas de ilegalidad, para que en el Legislativo, tales órdenes las potencialicen a grados superlativos. Queda planteado.