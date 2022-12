El Papa no deja de sorprendernos

Agobiado por una Iglesia envuelta en escándalos de corrupción al más alto nivel, corrupción que atraviesa todas las instancias de dirección administrativas de la fe católica, llegando hasta la parroquia más pequeña y a las agencias de colaboración comunitaria. De igual manera, el Papa le ha tocado lidiar con una situación de descomposición interna de abusos sexuales que han hecho mella en la imagen de una de las instituciones religiosas que más ha influido en la vida espiritual de millones de seres humanos.

Muchos problemas de la Iglesia son de larga data, pero es el papa Francisco quien los ha enfrentado con decisión y fortaleza. Otro de los problemas que atosigan a la Curia Romana ha sido el creciente avance de otras Iglesias, como el protestantismo que se está convirtiendo, por lo menos en América Latina, en una fuerza capaz de influir hasta en los procesos políticos; participando activamente en la instauración de gobiernos fundamentalistas y conservadores.Tema no menos importante ha sido el agravamiento y crisis que envuelve a la sociedad actual, aspectos que tienen que ver directamente con los fundamentos de la Iglesia Católica, como la destrucción de las bases de la familia tradicional y un consumismo desenfrenado que ha privilegiado el afán por las cosas como la condición de una felicidad terrenal, que al final termina por generar sentimiento de frustración y desencanto.

A propósito de su acostumbrada alocución en las festividades de Navidad, celebrada el 25 de diciembre, el Papa fue contundente al decir que “En esta Navidad, como le sucedió a Jesús, una humanidad insaciable de dinero, poder y placer tampoco le hace sitio a los más pequeños, a tantos niños por nacer, a los pobres, a los olvidados. Pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia”.

Sin mencionar nombre de países, fustigó a quienes utilizan el hambre para tener resultados políticos, al decir que “sabemos que toda guerra provoca hambre y los alimentos se utilizan como un arma que impide su distribución a personas que ya sufren”, instando a la vez a “aquellos que tienen responsabilidades políticas a que se comprometan a hacer de los alimentos únicamente un instrumento de paz”. Insistió en el tema de la pobreza e invitó a la feligresía “a ser una Iglesia que adora a Jesús pobre y sirve a Jesús en los pobres”.

El papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, pese a su edad (tiene 86 años), muestra una gran capacidad de analizar y profundizar sobre los problemas de su Iglesia y las múltiples crisis que amenazan la propia existencia humana. Nacido en Argentina, razón por la cual es poseedor de las vivencias de una parte del continente americano que sufre las injusticias de un mundo desigual a pesar de su inmensa riqueza.

Quizás la frase del papa Francisco que más refleja su pensamiento sea aquella que dice que “una persona que solo piensa en construir muros y no en construir puentes, no es cristiana. Eso no está en el evangelio”. Lo dicho fue en referencia al intento de Donald Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos.