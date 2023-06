El juego de la gallina ciega

Es verdad, el Gobierno de mucha incapacidad y corrupción de la administración anterior debió hacer contratos de energía eléctrica, pero en su afán de recomponer otro fraude electoral, no les dio la gana enfrentar el problema energético, y este Gobierno heredó ese gran tamal envuelto en hojas de la oscuridad. Pero el anterior ya huyó; se hundió en el vacío y quienes lo sustituyeron tienen ya diecisiete meses de estar con la misma canción de esta crisis. Suponemos que todo el Gabinete de este Gobierno, desde antes de llegar al poder, preparó su plan de gobierno con gran responsabilidad y una visión clara de los problemas que enfrentarían, así como las posibles soluciones que se podrían implementar. Imaginamos que identificaron las principales necesidades y demandas de la ciudadanía, así como los desafíos y oportunidades que se presentarán en el contexto nacional y global. Se replantearon una nueva administración consultando fuentes confiables de información en estudios, encuestas, informes y estadísticas; dialogaron con diferentes sectores sociales, políticos, económicos y culturales para conocer opiniones y propuestas para definir objetivos y prioridades a fin de enfocar esfuerzos y recursos. Pero claro está, no había un plan de acción que contenía las estrategias, acciones, indicadores y plazos para alcanzar objetivos y prioridades. Se armaron de activistas, amigos y familiares y no de un equipo multidisciplinario de expertos y asesores para elaborar propuestas técnicas, viables y coherentes frente a estas tinieblas que ya sabían de memoria.

Pero la memoria no les recuerda que la escasez de energía que experimentamos es más bien el resultado de la falta de políticas públicas que favorezcan y faciliten el desarrollo de nuevos proyectos de generación, así como de iniciativas que promuevan, entre los usuarios, una verdadera cultura de ahorro de electricidad. Encima de eso, la colapsada ENEE no ha sido capaz de establecer una pauta energética de Estado que ponga punto final a la oscura improvisación, y de paso a la planificación de proyectos que faciliten el crecimiento de la oferta de energía, con un programa de licitaciones libres y transparentes que garantice la mayor concurrencia a cada acto público, siempre en el entendimiento de obtener un precio justo para cada obra y que los consumidores cada vez paguen menos por el servicio, o nada, como ofrecían en las arengas públicas. Y es que ante una situación tan delicada como la crisis energética que enfrenta el país, no se puede caer en más excusas de complot, que terminan en anuncios mediante comunicados de interrupción de este servicio a medias, donde culpan al “déficit de generación como de las limitaciones en el transporte de energía en la red de transmisión y del estado precario de la red de distribución”. Lo que ahora tenemos son comunicados aburridos y gastados de tanto usarse que solo oficializan una crisis antigua. Pero continúan las evasivas que todos los hondureños ya conocemos, en lugar de asumir las responsabilidades y reconocer que lo que ha faltado es la ejecución en la toma de decisiones, invertir en la generación, transmisión y distribución por la demanda que crece en el país y no seguirse electrocutando las neuronas imaginando fantasmas de “sabotajes”. Ser administrador de la cosa pública no es un cargo donde se juega a la gallinita ciega, sino un compromiso con el bienestar y el desarrollo, invirtiendo en infraestructuras, recursos y programas para generar innovación, competitividad y el desarrollo económico basado en evidencias, en consensos y en el interés general, y que se implementen con transparencia, eficacia y en esa responsabilidad que nadie ve, justamente porque no hay luz.