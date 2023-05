Hacer referencia a los acontecimientos de los últimos doce años en Honduras ha sido una de las marcas del discurso del actual equipo de gobierno, aunque cuando pienso en el gobierno de los doce años, no pienso en el periodo 2010-2022, sino en el último año y pocos meses de administración encabezada por Libertad y Refundación.

Y uno de los hechos más interesantes desde el punto de vista del análisis del discurso es que está bastante uniformado.Como profesional de la lengua comprendo cuál es la intención inicial de recordar constantemente ese número mágico; se quieren evidenciar las diferencias entre lo que hacía el equipo anterior y lo que hace el actual, también es posible que sea nada más una debilidad de sus funcionarios; sin embargo, como en cualquier proceso comunicativo, el emisor controla lo que dice, pero no puede controlar cómo lo interpreta el que lo está escuchando.Y en este caso particular, ciertos sectores de la población se han agotado de escuchar que casi cualquier discurso, conferencia de prensa, declaración o simple conversación termina por hacer referencia a los últimos años.

En algunos casos se ha llegado a interpretar como una excusa, sobre todo cuando no se ven avances en el país. Considero, además, que en algunas ocasiones esos doce años se usan como un ancla a la que se vuelve y se usa como argumento para defender alguna postura.

En ese caso es una falacia, bastante fácil de explicar, por cierto. No se puede reducir toda la problemática de un país que tiene más de doscientos años historia a los últimos doce. Olvidando en el proceso que muchos de los protagonistas del actual gobierno, también estuvieron en escena de 2006 a 2009. ¿No son parte de la historia de Honduras esos años?

La pobreza, la violencia, la mala educación, la precariedad en salud y demás, han sido problemas que han acompañado a los hondureños desde siempre. Opino que la actual administración tiene que comenzar a hablar solamente de sus hechos, ya ha pasado suficiente como para estar hablando del pasado. Cuando asumió el poder no desconocía en qué condiciones se encontraba el país.

En el futuro probablemente se dirá que este gobierno vivió pensando más en el pasado que en el futuro. Percibo que el mensaje que se transmite es de derrota, que los hondureños estamos tan mal porque todo en el pasado (reducido a veces a doce años) se ha hecho mal. No se puede avanzar con la mirada puesta atrás. Invito a los funcionarios públicos a que transmitan un mensaje de esperanza y de optimismo.

Recuerdo, además, que mañana no se juzgará esta administración pensando en los periodos anteriores, sino en el que le corresponde. Y por último, hay que tener en cuenta que algunos de los errores cometidos en el pasado se están cometiendo actualmente. No hablo necesariamente de corrupción, a veces se nos olvida que un equipo de gobierno puede fallar por falta de competencias específicas.

Ojo, que no estoy juzgando a este gobierno como bueno o malo, para eso es necesario analizar muchos elementos y desde diferentes puntos de vista, no cometería yo tremendo acto maniqueo. Lo que sí he afirmado, y lo repito, es que está anclado en el pasado, y es necesario que salga de ese sitio. No le está haciendo bien, al menos visto desde los procesos comunicativos.