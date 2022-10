El fracaso que más disfruté

Por circunstancias particulares inesperadas, me tocó cursar el cuarto grado de primaria en la escuela pública del histórico pueblo minero de San Juancito, F.M., en tiempos cuando la población ya no disfrutaba de los principales beneficios de la explotación minera extranjera, tales como cine, fábrica de refrescos, embotelladora, mercado comunal y tiendas comerciales florecientes, pero todavía quedaba una planta de producción de energía eléctrica movida por agua, transportada en gruesas tuberías metálicas que descendían de una montaña aledaña. Me tocó convivir con mi madre, quien trabajaba como telegrafista en dicho pueblo, en un local cercano a una inmensa ceiba, que años después fue arrastrada por las corrientes enfurecidas de un río que atraviesa el poblado. Como afortunadamente todavía no había un comando militar o policial instalado en la localidad, mi progenitora junto a los maestros de escuela pública eran las personalidades oficiales más destacadas. Quiso la vida que me tocara tener un compañero de grado cuya familia en algún momento disfrutó de mucha prosperidad y comodidades. Una de las especiales posesiones de mi compañero de grado, al que únicamente identificaré como D.R., consistía en una pequeña habitación en cuyas paredes se apiñaban una inmensa percha de paquines de todo tipo, desde Superman, Linterna Verde y Flash, hasta una preciosa colección de vidas ejemplares, por las que ocasionalmente me interesaba. El caso es que casi todos los días mi bolsón escolar se llenaba con el préstamo de hasta quince paquines (los únicos que cabían en la mochila), que al ser devueltos eran inmediatamente sustituidos por una cantidad similar. Yo armé una gran farsa, metía un paquín en medio de un cuaderno y simulaba que estaba estudiando. Mi madre admiraba mi dedicación al estudio, pero en realidad yo ni siquiera leía los textos escolares que me asignaban. Las consecuencias de mi torcida conducta fueron predecibles. Logré pasar el grado por el aprecio que los maestros de la escuela le tenían a mi progenitora. No hubo materia en la cual me calificaran con más de un tres (la máxima era cinco), pero con esa inmensa chorrera de treses logre aprobar. Ese fue el fracaso estudiantil que más disfruté. Después de recibir el correspondiente escarmiento, me convertí en un estudiante dedicado, que siempre sacaba notas sobresalientes o arriba de ochenta.