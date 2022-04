El falso interés por los pobres

En las últimas décadas de la historia latinoamericana, los organismos financieros internacionales han destinado millonarios recursos para combatir la pobreza en las agobiadas economías de nuestros países, pero su esfuerzo parece no obtener buenos resultados, especialmente porque dicha ayuda no sabemos aprovecharla debidamente ni manejarla con manos limpias.

Esa circunstancia me lleva a meditar durante la presente Semana Santa que en el Evangelio de San Juan ya se nos habían hecho advertencias al respecto. Recordemos que apenas seis días antes de la Pascua, estando Jesús en casa de Lázaro, donde había sido invitado a una cena, mientras Marta servía afanosamente, su hermana María “tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos”.

Esta desprendida conducta le desagradó a Judas Iscariote, quien molesto dijo: “Ese perfume se podría haber vendido en trescientas monedas de plata para ayudar a los pobres”. Pero a Judas “en realidad no le importaban los pobres”, ya que siendo un discípulo traidor y ladrón, y estando “encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: “Déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre” (Juan 12:1-8). Sé que a varias personas no les agrada que se usen los textos bíblicos para relacionarlos con asuntos mundanos. Sin embargo, creo que cuando la intención es honesta, Dios no aparta su rostro y nos dirige la misma tierna mirada que le concedió al publicano Zaqueo cuando lo vio encaramado en un árbol.

Por esa razón, me atrevo a comparar la “bolsa común” de los apóstoles con el presupuesto del Estado, del cual los funcionarios corruptos como el que traicionó a Jesús, suelen extraer algunas sumas para dedicarlas a sus propios intereses y negocios. Con todo, lo más repugnante es ese falso interés por los pobres que demuestran los que nos gobiernan, alegando que con “trescientas monedas de plata” se puede “ayudar a los pobres”, como hipócritamente afirmaba Judas. A pesar que una casa bien gobernada requiere de mujeres como Marta, que se afanan por desarrollar su trabajo diario, el problema es cuando abundan demasiado las(os) funcionarias(os) que en vez de invertir como María, tratando de honrar al pueblo (Jesús), se dedican a despilfarrar los fondos del Estado (bolsa común), en su afán de ganar votos y adeptos, para dejar el país oliendo al perfume de la corrupción, aunque posiblemente nunca les toque secar los pies de las instituciones con su cabello (rendir cuentas).