El estreno de la Presidenta en la Asamblea General

Diversas han sido las reacciones que ha tenido el discurso de la ciudadana presidenta de la nación, Xiomara Castro, en la reunión de Alto Nivel del 77ᵒ periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Las críticas han ido más por consideraciones de tipo ideológico y no tanto por la coherencia y sentido ético de su discurso.

Algunos le han reclamado más pragmatismo, entendiendo como un discurso pragmático aquel que se orienta a decir lo que los jerarcas de la política internacional quieren escuchar. La argumentación de esos críticos va más allá y le reclaman a la gobernante, con cierta nostalgia, su decisión de no haber asistido a la IX Cumbre de las Américas, realizada en el mes de junio recién pasado.

Después de haber escuchado el discurso del secretario general de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, en la inauguración del evento aludido, donde señaló que la “comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los retos de nuestra época, que son enormes y trascendentales”, para luego decir que “nuestro mundo está en peligro y paralizado”, desde luego, sin mencionar nombre de los responsables de la crisis por la cual atraviesa la humanidad, dado a su alto cargo. Se puede llegar a la conclusión de que el discurso de doña Xiomara no fue un discurso confrontativo. No obstante, bueno es señalar algunos aspectos que tienen que ver con la visión que tiene la gobernante sobre algunos problemas internos del país.

Señaló la presidenta Castro que “trece años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por seis veces, y alcanzar el 74% de pobreza, la más alta de la historia en Honduras. Cuatro de cada diez de mis compatriotas viven en pobreza extrema”. Los datos señalados son alarmantes.

Lo que vive Honduras hoy en día es la resultante de una situación que tiene que ver con cómo se formó el capitalismo en el país, y eso se explica haciendo un análisis desde la introducción del capital extranjero, con las compañías mineras, primero, y luego con las empresas bananeras, quienes engendraron, a su favor, un sistema de dominación y saqueo. La historia de miseria y atraso que vive el país, por muy dolorosos que fueron los sucesos del golpe de Estado de 2009, no empiezan en ese año, es una tragedia de larga data.

Todos los gobiernos, si partimos desde la reforma liberal hasta nuestros días, exceptuando breves episodios, han sumado a la desesperanza que vive la nación. Nada de lo ocurrido en 2009 hubiese sucedido si en Honduras los grupos de poder hubiesen conformado una democracia robusta y participativa. Lo sucedido antes y después del golpe de Estado es la expresión de políticos inescrupulosos que ven la riqueza de la nación como una hacienda personal.

Lo dicho por la presidenta Xiomara Castro en el seno de las Naciones Unidas, en términos de revertir el modelo económico en el país de un modelo extractivista a un modelo inclusivo y de bienestar para la población, es una tarea pendiente, misma para la cual no se ven acciones concretas que apunten a la realización de esa promesa.