El entendimiento y los que no entienden

El viaje familiar que la presidenta y sus hijos realizaron a Nueva York no fue más que ir a pagar una promesa de campaña política. Ella cumplió, porque una vez que ganó las elecciones en noviembre de 2021, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para solicitar su auspicio y acompañamiento para la venida de un mecanismo anticorrupción.

Desde entonces, ha sido un ir y venir de funcionarios, discursos y banderas, aprovechando el “milagro” de esta lucha contra la corrupción, con misiones exploratorias de la Naciones Unidas que han llegado a nuestro país para conocer el escenario y contexto donde la Comisión Internacional Anticorrupción se instalaría.

Después de eso, dos misiones hondureñas han viajado a Estados Unidos para dialogar sobre el memorándum de entendimiento con el organismo intercontinental. Pues bien, en ese encuentro, que más bien parecía un picnic de la familia Zelaya, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la presidenta se reunió con el secretario António Guterres, con la voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, una aventura que ya tuvo la Maccih, quien salió del país en 2020 tras ser expulsada por una pandilla de forajidos del gobierno anterior, dueño de las decisiones y voluntades del crimen en Honduras.

Más allá de eso, así fue como se estampó la firma en el memorándum de entendimiento por ambas partes, estableciendo condiciones que garantizarían el funcionamiento de la misión internacional, si acaso llega al país.

El documento consta de dieciocho artículos, divididos en dos fases, con lo que ambas partes definen la manera en la que cooperarán, con la asistencia técnica para la investigación, enjuiciamiento y combate a la impunidad y la corrupción y se evaluarán los procedimientos para recopilar la información que fortalezca los casos a investigar e identificar las reformas constitucionales, legales y administrativas para garantizar el asesoramiento al gobierno hondureño en su implementación para evaluar al Poder Judicial y el Ministerio Público, así como algunas leyes vigentes y por aprobar en Honduras.

Es decir, entrar a una cueva de serpientes para despolitizar semejante nido de animales rastreros, y desenredar un Congreso con directiva ilegal, al mando de una horda de diputados que no representan a nadie, porque no son personas singulares sino fierros políticos. Por ello, la corrupción sigue germinando a la sombra del poder, porque los elegidos no representan a los ciudadanos ni están sometidos a su control, sino que obedecen órdenes del partido.

Luego de eso, la separación de poderes es un imperativo para garantizar la democracia, y los que gobiernan no desayunen en el legislativo, ni almuercen el judicial y terminan cenando con sus bufones de prensa y empresarios en el palacete ejecutivo. Salvando esa cruda barrera de esbirros de la ley y el orden, se puede implementar la segunda fase del documento que habla en su Artículo 11 sobre el financiamiento de la misión, así como de la sede donde se instalará su delegación.

Se procederá a definir la localización de las oficinas del mecanismo y concluir los acuerdos necesarios, incluyendo el multimillonario desembolso financiero, aun sabiendo “que no hay pisto”. De momento el gobierno no definió cuándo llegará la CICIH a Honduras, pero todos sabemos que podría ser en el tercer año del gobierno de Xiomara Castro.

Es decir, ya para salir y será despedida con mariachis de la misión, que terminará por contar las costillas de este gobierno. Ese es pues el entendimiento, que no es más que la voluntad de dos partes, para creer que esto ya no tiene remedio, pero sí excusas envueltas en el fino papel de un discurso que servirá justo en el año político del 2026.