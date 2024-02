¿El debate lo hacemos político o técnico?

Definitivamente el nivel de la discusión y los debates en Honduras va en decadencia, donde en primer lugar el mensajero no tiene mucha autoridad moral para criticar, y el mensaje también es carente de sustento y fundamentos que le den validez, sin embargo, esto es lo que se vive y repite constantemente en medios de comunicación y redes sociales.

Vemos como temas fundamentados, hechos concretos y reales son desvirtuados de la manera más burda e irresponsable, y no, no hablo sólo de los funcionarios del gobierno, hablo también de la oposición, hay una desesperación por desacreditar al adversario que nadie se está tomando la molestia de analizar lo esencial detrás de todo: la calidad de la información que emitimos.

Pero es que, también, no podemos esperar mucho de gente que desesperadamente quiere conservar el poder y otros apresuradamente quieren llegar a él, donde vemos activistas radicales, dejados llevar por sus emociones y sesgos mal comprendidos que no les permiten entender conceptos, donde el deseo de robar cámara y llamar la atención los lleva a hablar de temas que poco o nada conocen, porque la intención es despotricar al otro interlocutor y así no se construye Estado de derecho, los especialistas de los diferentes temas como educación, energía, derecho, lucha contra la corrupción, migración, electoral, derechos humanos, medicina entre otros, no participan en debates abiertos porque el nivel de discusión es bajo y prefieren seguir en sus funciones que ir a exponerse con algún obcecado.

Es responsabilidad de los medios de comunicación ser más exigentes con la calidad de sus invitados y con el tipo de temas y contenidos que se comparten, si bien, somos un país con muchos temas por mejorar pero si contamos con personas que su valor viene de lo que son y saben, no por pegar afiches o quemar llantas, a este tipo de personas se les debe dar el crédito y el valor que merecen por lo que han construido, este tipo de personas deben estar en los debates televisivos y las redes sociales.

El debate político debemos hacerlo más técnico y el debate técnico menos político, mejorando la calidad de los debates vamos a mejorar la percepción que la ciudadanía tiene sobre nuestra clase política y gobernantes.