El daño ya está hecho

No han sido pocas las reacciones que ha generado la decisión de Costa Rica de solicitarle una visa consular a los hondureños que visiten su país. Las reacciones han ido desde el más alto nivel hasta conversaciones callejeras. En el momento en el que escribo este artículo los hechos no han cambiado desde que surgió la noticia: Costa Rica nos pide visa y nosotros se la pedimos a ellos.

Debo decir, antes de cualquier cosa, que mi primera reacción fue emotiva: la noticia la recibí como una bofetada. Primero porque se dio de un momento a otro; y segundo, no se espera que de un país que consideramos un hermano, de nacimiento si se quiere, nos haga tremenda solicitud. Sin embargo, una vez superado el momento emotivo, intenté pensar el hecho, y de entre todas las reacciones que leí y escuché fui llegando a mis propias ideas.

Los países cercanos, si bien suelen crear lazos de hermandad, en su historia no faltan momentos de fricción, por leve que sea, y este es uno más, sólo eso. Claro está que Costa Rica en su soberanía ha actuado según estima conveniente, y tiene el pleno derecho.

Han dado un argumento más que válido: sienten amenazada su seguridad, y aunque se ha sobreanalizado este argumento, en esencia es respetable. Honduras, por su parte, ha actuado en reciprocidad y entiendo que lo ha hecho desde el respeto. Y creo que todos los centroamericanos esperamos que esta “complicación” que se ha puesto a la movilización entre estos países hermanos sea superada pronto.

Ahora bien, aunque todo se resuelva hoy mismo (o ya se haya resuelto), el daño está hecho, o para ser más preciso, ya nos hicieron conscientes del daño del que quizá desde hace tiempo somos víctimas. Aunque dejaran de solicitar visa a los hondureños, aunque abrieran las fronteras de par en par, el mensaje ya ha sido dado: nos consideran un peligro en la región. Este ha sido solamente un guantazo que nos ha despertado, a pesar de que a casi cualquier hondureño que salga a Centroamérica le hacen el comentario:

“Está complicada la cosa en Honduras, ¿verdad?”, o uno parecido. No se ha desmentido ni confirmado lo dicho desde Costa Rica, más bien se ha apelado a la hermandad, a los tiempos modernos que abogan por la integración internacional, al trabajo en común para resolver la problemática e, incluso, algunos analistas han expresado que quizá la situación de violencia que se vive en el país hermano no se ha manejado de la mejor manera.

De lo que se concluye que no negamos que sí podríamos ser un peligro en la región. Aunque fuera nada más una sospecha, como expresé antes, el daño ya está hecho. Esto nos ha hecho preguntarnos, ¿de qué tenemos fama los hondureños?, ¿qué palabras se le vienen a la cabeza a los centroamericanos, mexicanos y colombianos cuando escuchan “Honduras”?

Y aunque no se necesita demasiada inteligencia para entender que no es más que un sesgo (porque evidentemente casi todos los hondureños que van a Costa Rica van con muy buenas intenciones) y que es apenas la construcción de un concepto sobre nosotros, es imperativo recordar que errados o no, es la idea que se hacen de Honduras, lo que aleja turistas e inversión, por pensar en dos generalidades. ¿Hemos llegado al punto en el que el caos ya no es solamente doméstico? No sería la primera vez ni somos los únicos, pero eso no lo hace ni menos importante ni menos preocupante.