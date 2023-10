El club de los inútiles

En la celebración del Día de la Independencia, los diputados se tomaron toda la semana, ahora llegó el paseo de la junta directiva y afines con el objetivo de viajar a Rusia, China y Estados Unidos de shopping -salvo los desvisados- que regresaron con sonrisas solapadas del duro encanto del rechazo por los corruptos... luego de ello, otra semana a los parlamentarios por el Feriado Morazánico... todo un mes sin hacer absolutamente nada, mientras engavetan las leyes que nunca aprobarán y esconden las intenciones de no elegir al fiscal general, hasta que aparezca la “varita mágica” que les garantice impunidad en una elección manchada por los fangos y estiércol de los políticos y sus intereses, que son más caros que toda la república.

Esta élite de corruptela política es un esperpento: su presencia es una vergüenza y su ausentismo legislativo una amenaza democrática. Pero, como no tiene ni idea qué significa la democracia, nunca concebirán que se fundamenta en la participación activa de los representantes elegidos por el pueblo.

Este cinismo es sumamente nauseabundo, al menos que lo hagan con la certera idea de debilitar nuestra frágil democracia y enviar un mensaje entre líneas a la Constituyente agazapada, detrás de las corbatas rojas de estos individuos. Esa es quizá la única agenda que los mueva a estos congresistas, que no se sienten funcionarios elegidos mediante el voto popular.

Ellos se creen una casta superior, por eso se jactan de su ausencia reiterada de los debates y las votaciones, sin escuchar la pluralidad de voces de las distintas ideologías y sectores sociales del país. Cada curul vacío en el hemiciclo del Congreso significa miles de ciudadanos sin representación y conlleva leyes aprobadas sin un debate vigoroso y de altura de todas las posiciones. Representan a un país con una democracia decadente, sin los controles y contrapesos adecuados frente al Ejecutivo que los tiene simplemente de conserjes, pero con buena nómina.

Estos legisladores ausentes le están fallando a la madre patria una vez más, al igual que a la ciudadanía que espera de ellos propuestas serias, fiscalización efectiva del gobierno y soluciones reales a los problemas más apremiantes que tiene la nación hoy por hoy, una inestabilidad política que no se merece el pueblo de Honduras. Necesitamos con urgencia una reforma que sancione drásticamente el ausentismo parlamentario y que promueva la ética en la función pública. Urge también una sociedad más vigilante y beligerante que no tolere funcionarios que no cumplen con sus deberes.

De lo contrario, seguiremos debilitando la institucionalidad democrática, ahondando una peligrosa crisis de representatividad. Y sin democracia sólida, no puede haber paz social duradera.

Basta de esta caterva privilegiada, que impide que en el parlamento hondureño funcione adecuadamente y apruebe las normas necesarias para el desarrollo del país, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la atención a las demandas sociales. Este círculo de oportunistas deslegitima la institución legislativa, que desde hace mucho es percibida como ineficiente, irresponsable e indiferente a las necesidades de un pueblo que exige respeto.

El retraso de la agenda legislativa auspicia al gobierno que no rinda cuentas de su gestión y que se propicie la impunidad, el deterioro de la imagen y la credibilidad del Congreso, lo que implica que los habitantes pierdan respeto por el sistema público y el aumento de la conflictividad social, lo que empuja a la ciudadanía a recurrir a otras formas de expresión y protesta, muchas veces virolentas a fin de hacer valer sus derechos y reclamos. Es de urgencia puntual tomar medidas con miras a revertir este club de inútiles e incapaces. Sin concesiones hay que establecer una mayor participación en el proceso legislativo para que los congresistas se sientan comprometidos con sus electores, porque estos solo le rinden cuentas a Venezuela, Cuba, Rusia y a China.