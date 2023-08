El acta del Congreso y el acto de manipularla

Bajo la atención de medio planeta, esta semana el Barcelona le ganó al Real Madrid. Pongamos que el árbitro no hubiese firmado el acta al final de intenso partido, en nada alteraría el resultado ni las incidencias; el 3-0 seguiría alegrando a los culés y decepcionando a los madridistas. El referí sería sancionado por no refrendar lo ocurrido.

¿Qué es un acta? Viene del latín para significar “los hechos”, y no es más que el relato de lo acontecido, un registro de algo que pasó. Es tan sencilla la definición que luce incomprensible cómo ciertos diputados y supuestos analistas no pueden entenderla... bueno, algunos prefieren fingirse tontos en defensa de sus sórdidos intereses.

En los años que cubrimos el Congreso Nacional, la lectura del acta de la sesión anterior era baladí, superflua; de hecho, mientras el secretario leía presuroso, inentendible, los diputados sofocaban tertulias, comían y nos daban entrevistas. Entonces, se votaba alzando la mano, que hacían con desdén, hasta de espaldas a la mesa directiva, sin que pasara nada.Hoy resulta que aprobar el acta es la base y consolidación del ejercicio democrático para crear leyes en el país.

¡Por favor! Así lo intentan manipular los mismos de siempre. Para detalles, ahí están los artículos de la Constitución 214 y 215, y unos cuantos parecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Los diputados saben, deberían saberlo, que un proyecto de ley se discute en tres debates -o con la dispensa de alguno-, y al votarlo se convierte en decreto; no se puede cambiar ni revocar la votación. Antes de tres días se envía al Poder Ejecutivo para que lo sancione y lo convierta en ley.

En ninguna parte requiere la aprobación de la ahora conveniente y exigida acta.

Decenas de leyes que hoy regulan nuestra vida ciudadana pasaron por el Congreso sin la aprobación de la sobrevalorada acta, y si nos pusiéramos implacables, tendríamos que anularlas en un inconcebible caos que bajaría hasta los dioses del Olimpo.

No es que el acta sea irrelevante, registra un hecho importante, pero sólo tiene valor testimonial; si alguien nunca ha tenido partida de nacimiento, no significa que no exista; y si luego del sacramento no inscriben la fe de bautismo de un cristiano, no lo llamen hijo del demonio.

Está claro que un acta no puede modificar los hechos que narra ¡que no! El martes 16 de mayo 66 diputados -mayoría- votaron a favor de la adhesión de Honduras a la CAF. Quedó aprobada. De inmediato se hizo decreto. Punto. El acta debe narrar lo que esa noche sucedió y rectificar alguna cuestión de forma, pero, jamás de los jamases, cambiar la votación.

Los diputados que no aprobaron el acta hacen como que la votación no existió, que la sesión legislativa no ocurrió, aunque todos los medios la publicaron. Mienten. Igual que el árbitro que no firma el acta del partido, tendrían que ser sancionados, castigados, por despistados o movidosos