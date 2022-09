El abultado presupuesto 2023

Los periódicos de nuestro país han empezado a divulgar algunas cifras del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el año 2023, que por sus abultados montos deben llamarnos a la reflexión, pues implican consecuencias que todavía no están muy claras, especialmente debido a que no se conoce cómo se terminarán financiando los elevados déficit fiscales de la Administración Central (AC) y del Sector Público No Financiero (SPNF) del país.

Lo primero que llama poderosamente la atención consiste en que el presupuesto del 2023 asciende a 392,519.7 millones de lempiras, superior en 17.39% a los 334,371.1 millones de lempiras que maneja la Secretaría de Finanzas en su página web como presupuesto vigente en el 2022.

Y aunque en relación con el presupuesto ampliado por el Congreso Nacional en abril del presente año, el incremento es de únicamente un 8.88%, ambos porcentajes se alejan del 5.63% de inflación que el Banco Central de Honduras (BCH) proyectó para el 2023 en el Programa Monetario revisado publicado en agosto de 2022. En términos simples, el proyecto de presupuesto del 2023 se ha inflado más de lo debido.

Al comparar el presupuesto 2023 con el aprobado en diciembre del 2022 por el gobierno anterior, los incrementos porcentuales resultan algo nunca visto en la historia presupuestaria del país. Así, el incremento total del presupuesto es de 27.34%; el de la AC aumenta un 30.65%; y, el de la Administración Descentralizada sube un 22.74%.

Es indudable que en comparación con el presupuesto ampliado aprobado en abril del corriente, las variaciones porcentuales son menores: 8.88% la total, 10.0% la AC y 7.27% la correspondiente a la Administración Descentralizada; sin embargo, todos estos porcentajes siguen siendo superiores al 5.63% de inflación estimada por el BCH para el 2023.

Es interesante comprobar que mientras en 2023 a Educación se le aumenta el presupuesto en 7.31%, y a Salud se le incrementa en 7.70% respecto al presupuesto ampliado del 2022, a las Secretarías de Seguridad y de Defensa se les conceden aumentos presupuestarios de 17.22% y 14.21%, respectivamente, lo cual deja entrever que para el actual gobierno esas últimas secretarías son más relevantes que las dos primeras.

Dos casos especiales son los presupuestos asignados el 2023 a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), que para algunos medios representa la vieja partida confidencial manejada por la anterior Presidencia de la República. A la ENEE se le otorgó un aumento del 46.30%, dejándola con un monto presupuestario de 58,741.9 millones de lempiras el 2023.

A los SFAC se les concedieron 17,002.5 millones de lempiras para el próximo año, equivalentes a un incremento del 10.41% en relación con el presupuesto ampliado del 2022, pero mayor en 184.24% a los 5,981.7 millones de lempiras contemplados en el presupuesto aprobado en diciembre del 2021.

¿Cómo se financiará el déficit del 6.0% del PIB de la AC durante el 2023? Los funcionarios gubernamentales declaran que no impondrán nuevos impuestos, quedando abierta la vía del endeudamiento y las donaciones.