Honduras se está secando a vista y paciencia de todos, pero el agua no se desvanece por arte de magia; la están asfixiando ante la indolencia institucional y la complicidad del silencio. La crisis en la producción de agua en nuestro territorio ha dejado de ser una advertencia climática abstracta para convertirse en la mayor amenaza a la seguridad nacional del presente. Detrás de cada grifo seco en los barrios y colonias hay una cuenca mutilada, un suelo desertificado y, según fuertes indicios racionales, una estrategia perversa que utiliza el fuego y la devastación ambiental como un arma de desestabilización política.

Las cifras de la catástrofe ambiental son de terror y desnudaron la gravedad del problema. Datos derivados de registros oficiales dan cuenta de que, en los últimos 11 años, Honduras ha perdido la alarmante cifra de 900 mil hectáreas de bosque, una sangría ecológica equivalente a borrar del mapa casi la totalidad de la cobertura forestal de varios departamentos juntos. Esta masiva deforestación, impulsada por la voracidad de la agricultura extensiva y el avance descontrolado de la ganadería expansiva, ha destruido el colchón vegetal que históricamente filtraba la lluvia y alimentaba los mantos acuíferos del país.

A este escenario de tierra arrasada se suma el impacto de la tala ilegal en zonas de reserva y las plagas cíclicas, pero el verdadero tiro de gracia para nuestras fuentes de agua proviene de los incendios forestales intencionados. Existe una sospecha legítima e insoslayable en los órganos de inteligencia del Estado de que detrás de estas quemas no hay simple negligencia, sino una mano criminal vinculada a sectores de la oposición con un marcado sesgo de ideas socialistas, asociados con redes del crimen organizado. Incendiar deliberadamente las zonas de recarga hídrica para sembrar el caos social, generar descontento popular y estrangular el suministro de agua de la población es un acto de terrorismo puro que él Ministerio Púbico debe investigar y castigar a fondo.

Los efectos de este ecocidio planificado ya se traducen en una crisis humana sin precedentes. El estrés hídrico severo ha dejado de ser exclusivo del verano; los racionamientos extremos obligan a las familias urbanas a sobrevivir con agua racionada apenas unas horas al mes, pagando costos altísimos a camiones cisternas privados. En el área rural, la falta de agua líquida pulveriza los cultivos de subsistencia, provocando una alarmante inseguridad alimentaria que, a su vez, actúa como el principal motor de la migración forzada de miles de hondureños hacia el exterior.

Frente a esta tragedia, el Corredor Seco hondureño debe convertirse en el laboratorio de la resiliencia nacional mediante soluciones técnicas inmediatas. En esta región golpeada por un régimen pluvial errático, el problema central no es la ausencia total de lluvias, sino la incapacidad crónica para retener el recurso cuando cae. La respuesta inmediata exige la implementación masiva y tecnificada de sistemas de cosecha de agua lluvia, utilizando techos de captación domiciliar conectados a cisternas de gran capacidad y la excavación de reservorios comunitarios impermeabilizados con geomembranas, garantizando así agua para riego y consumo durante los meses de sequía extrema.

Paralelamente, el país necesita activar una estrategia científica de recuperación y restauración ecológica en las áreas degradadas que ponga fin a la reforestación folclórica de las fotografías gubernamentales. La restauración debe ser inteligente, utilizando especies nativas adaptadas y altamente resistentes al fuego, como el pino y el roble local, combinando esto con la restauración pasiva mediante el cercado estricto de zonas críticas para permitir la regeneración natural. Las microcuencas que abastecen de agua a las poblaciones deben ser declaradas zonas de exclusión absoluta, libres de cualquier actividad humana que ponga en riesgo su caudal.

Asimismo, es imperativo entender que la protección de la biodiversidad y de las cuencas hidrográficas no está reñida con la economía, siempre y cuando se implemente una explotación racional del bosque. A través de la silvicultura técnica y planes de manejo forestal sostenible, la extracción maderera debe regularse rígidamente por debajo de la tasa de regeneración del ecosistema. Modelos como los sistemas agroforestales —el café bajo sombra— y los sistemas silvopastoriles demuestran que es factible generar riqueza económica protegiendo el suelo de la erosión y manteniendo intacta la fábrica del agua.

Sin embargo, todos estos esfuerzos técnicos y ambientales están condenados al fracaso si Honduras sigue operando bajo la lógica de la improvisación refundacional cada cuatro años. El colapso del agua es el síntoma de una enfermedad institucional mucho más grave: la falta de continuidad en las políticas públicas y la costumbre nociva de desmantelar los proyectos del antecesor por meras revanchas partidarias. El país no puede seguir navegando a la deriva, cambiando de rumbo con cada transición presidencial mientras los ríos se secan y los bosques se queman.

Por esta razón, se vuelve una necesidad histórica e impostergable el diseño e implementación de un Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, elevado a la categoría de Ley de la República por el Congreso Nacional. Al blindar jurídicamente este plan de desarrollo, se obligará a los gobiernos electos, sin importar su bandera o ideología, a darle el estricto seguimiento, presupuesto y ejecución que el futuro del país demanda, terminando de una vez por todas con la piñata de la planificación cortoplacista.

Este Plan Nacional de Desarrollo debe ser profundamente integral, asumiendo que la crisis ambiental impacta de forma directa en los indicadores de desarrollo humano. La escasez de agua destruye la salud pública, por lo que la ley a largo plazo debe articular de forma simultánea un sistema sanitario robusto, preventivo y con cobertura universal. Una población enferma por consumir agua contaminada o desnutrida por la pérdida de sus cosechas jamás podrá sacar al país del subdesarrollo en el que se encuentra estancado.

Bajo este mismo enfoque holístico, la educación, la ciencia y la cultura deben dejar de ser el relleno de los presupuestos y transformarse en las columnas vertebrales del modelo de nación. El sistema educativo debe reformarse para formar ciudadanos con alta conciencia ambiental y pensamiento crítico, mientras el Estado invierte decididamente en investigación científica local para generar tecnologías de adaptación climática. Asimismo, la promoción de la cultura y el arte debe ser utilizada como una herramienta de cohesión social y rescate de la identidad nacional frente a las agendas de división.

En conclusión, la batalla por el agua en Honduras se libra en dos frentes: con la firmeza de los tribunales persiguiendo a los criminales que queman el bosque por intereses políticos, y con la madurez de una clase dirigente capaz de pactar un rumbo común. Convertir un plan integral de desarrollo en Ley de la República es la última oportunidad que nos queda para construir un Estado viable. Si no legislamos hoy con visión de futuro, el mañana nos encontrará habitando un desierto cenizoso, donde ninguna ideología política podrá saciar nuestra sed ni justificar la destrucción de nuestra patria