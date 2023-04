La consulta no fue el problema: auscultar la opinión del pueblo es fundamental para acometer la conducción de una nación. Es base de la planificación indispensable para alcanzarlo. Si se entiende que la planificación es indispensable. Si se comprende que el orden no es banalidad, sino característica del trabajo responsable en gobernar un país agobiado por gobernantes ineptos y proclives a la corrupción. Las decisiones de los gobiernos tendrían que ser para unir. Pero si atropellan, separan. La Cuarta Urna solo fue la gota. Y no solo porque ya había sido declarada ilegal. Ni por las arbitrariedades del gobernante errático, autor consuetudinario ya de golpes al Estado de derecho. Sino por él, su proponente, su propósito y su procedimiento. Exactamente por lo mismo que ahora concita el desaliento, ante la decisión de separarnos de Taiwán, amigo fiel y generoso. No se trata de si se molesta a nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, protector de tantos compatriotas, fuente de las remesas, base de la subsistencia nacional. Ni siquiera se trata de la amenaza real a la perdida de miles de fuentes de trabajo. Ni el riesgo de que a los gobernantes actuales les de por replicar el arraigado irrespeto a los derechos humanos y valores democráticos en China. Estamos insertados en el concierto de las naciones pero no nos aferramos a la libre determinación de los pueblos. Es que es la vergüenza horrible, que obsecuentes con el nuevo amigo, ofendamos hasta la grosería a quien por 80 anos nos brindara su apoyo. Los sacamos sin honores, imponiéndoles un plazo para salir, como si se tratara de Non Grato. Pero lo peor, la sal sobre la herida, es el candor en las desventuradas declaraciones de los titulares de la cancillería, destacando desde lo sublime hasta lo absurdo, los montos a los que no pudo comprometerse Taiwan para mantener nuestro “afecto” y los que muy ilusos, esperan de China. Hay altas calificaciones para los cargos en la Cancillería, ¿por qué tan desafortunado desempeño?