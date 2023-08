Los manejos políticos, sobre entendidos, porque es con política con la que se atienden los asuntos del Estado. La política comprende las relaciones de poder, la toma de decisiones, la distribución de los recursos, pero todo en referencia a los intereses colectivos. Es el ideal que debe ser perseguido por quienes ostenten el poder y por quienes viven para alcanzarlo.

La política no es la dañina, la política es noble e instrumental para alcanzar los objetivos nacionales y que sean logrados los individuales. Es el supuesto de que lo harán para beneficiar a sus representados, sea que los hayan elegido o hayan designado por segundo grado.

Estén ya en el poder o en su búsqueda, cualquier negociación que se haga debe tener como faro el interés patrio. Es que para eso estamos los políticos. En o fuera del poder. No para hacer dinero. El dinero se hace con trabajo y talento en lo privado. La política es una ruta para la gerencia pública en la que los poderes del Estado deben empeñar sus mejores esfuerzos y satisfacer las expectativas. ¿Por qué entonces nos mantienen en vilo con la trascendental elección en la titularidad de la Fiscalía? Lo que vayan a negociar no puede sustraerse de lo establecido en ley, porque es también en el marco de la ley que se definió la nómina de cinco candidatos enviada al Congreso Nacional.

¿Qué tienen que negociar? La mejor calificada, es una profesional reconocida, con una hoja intacta en su vida privada y pública. En adición, dueña de personalidad recia, con el conocimiento y la determinación indispensables a quien tenga que dirigir el Ministerio Público.

A nadie en el gremio se le ocurre que la jurista Jenny Almendárez torcería la ley. Es íntegra. Dennos una fiscal proactiva e incuestionable. La que necesitamos y necesitan ustedes. ¿O no es por el bien común que negocian? ¿Por qué las organizaciones de mujeres no la respaldan? ¿Por qué avalan incompetentes y no a la abogada Almendárez que honraría a la mujer hondureña y no nos haría pasar vergüenza?