La catástrofe de la educación y de la salud en Honduras no concitan sentido de urgencia en los gobernantes. Tampoco la inseguridad ciudadana. Qué horror los femicidios. Pero si la manifestación pacífica. En hecho insólito los titulares de los tres poderes del estado se juntaron para criminalizar el derecho constitucional a la protesta ciudadana. De lo sublime a lo ridículo. Si tan solo rectificaran. No acordaron en como impulsar una estrategia para mejorar los servicios públicos a que devienen obligados como salud, educación, seguridad y justicia, menos para propiciar las condiciones necesarias a la creación de empleo. Se reunieron, obsecuentes y diligentes, al fin, para disuadir la movilización pacifica de la ciudadanía para resguardar sus intereses vitales, uno fundamental, el del trabajo. El ingreso tan escaso y cada vez más, por la incompetencia de los tomadores de decisiones, esta bajo amenaza, no por el proyecto de Ley de Justicia Tributaria sino por la intransigencia de algunos de sus promotores. Los empresarios que transgreden la ley deben ser castigados, pero no arrasen en su inconsciencia con los magros recursos de micro y pequeños empresarios. Como evidencian su desconocimiento de lo que es emprender en Honduras. La marcha de Choluteca fue pacífica. Nadie quebró un vidrio ni quemo negocios menos alguna delegación extranjera. Que fue incentivada por empresarios? Que pocos o muchos fueron obligados? No pudieron ser tantos. Lo relevante es la causa: Empleo! Y el temor a perderlo. Lo que la Patria nos exige es salir a las calles a demandar nuestro derecho a expresarnos y a la seguridad necesaria para desarrollarnos y vivir con tranquilidad. Los empresarios no solo deben apoyar a sus colaboradores que decidan salir a manifestarse para proteger su trabajo amenazado, sino que deben salir hombro a hombro con ellos. En todo nuestro país. Después de la vida, la libertad es el derecho fundamental más importante y debemos marchar en paz y si, de blanco, a defenderlo.