De cien días y promesas

Durante la pasada semana nos abrumaron los analistas con interesantes (o repetitivos) comentarios acerca de los inéditos cien días del gobierno de Libre, procurando sus escritos definir si la presidenta Xiomara Castro marcha en el ansiado camino, fiel a las promesas de campaña o las ha falseado.

Hermosa tarea aunque en ella es obvio que los estudiosos del caso se concentraron más, con calculadora a mano, en el número de obras ejecutadas, en la palabra cumplida o incumplida y menos, o nada, en la inmensa implicación histórica de esa centena de días.

Ello me hace recordar una de mis sentencias queridas, la del mágico libro árabe Picatrix (siglo XI) cuando con filosofía certera advierte: “lo esencial no es lo que sube sino lo que asciende”, o sea el movimiento más allá de la cosa, la velocidad más que el objeto que cruza raudo ante nuestras pupilas. Pues lo importante no es la flecha sino su ruta. Los antiguos guerreros samurái, expertos en manejar el arco, podían dirigir el dardo a la pupila o al corazón, tal la maestría, y lo que el japonés admiraba de ellos era la claridad de concepto sobre su objetivo, la misión nítidamente definida, el esfuerzo, precisión y persistencia para alcanzarla, el cambio o cambios que su acto desencadenaba en el mundo, la vida y el universo... Obvio que con tales virtudes la saeta iba certera al blanco.Similar procedimiento deberíamos aplicar a la labor de doña Xio.

Además de contabilizar si desactivó la espoleta alevosa de la granada de las ZEDE y si desminó el trabajo por hora; si valiente envió a JOH, sin titubeo, a la antesala del averno y si le entró decidida al brumoso pantano de la ENEE, podríamos ejercitar el pensamiento abstracto y darnos cuenta de que esos son logros relativos, incluso políticamente menores, ya que lo vital es el proceso remodelador de mentalidad que, discreta, ha empezado en el país.

Tras dos siglos de machismo electoral y politiquismo sin transformación, y tras casi la centuria de someternos al exponencialmente mediocre, cruel e injusto bipartidismo, se reintenta, tras de la administración Zelaya, modificar las estructuras obsoletas del país para beneficio social.Es su alto mérito abonar a la democracia provocando una transformación de la psiquis ciudadana en pro de la dignidad, la equidad y la justicia.

Abonar al desarrollo proponiendo que el Estado deje de ser explotador de la ciudadanía y se asuma como auspiciador y protector, lo que contemporáneamente, a pesar de las maledicencias del neoliberal FMI, le corresponde como actor humanista del siglo XXI. Abonar a la práctica constreñida de la ética en cada circunstancia gubernativa.

Refundar a un país caudillesco en patria institucional. Sembrar y dar ejemplo de honestidad en los enteros segmentos del vuelo de la flecha, no sólo en el intento e inspiración, cosa que sería demagógica.

En síntesis, darle vuelta a la pantalla de neón, tarima escénica, tela ficcional con que por décadas se nos ha deslumbrado y engañado.Si Xiomara concluye enseñándonos que Estado y sociedad son entes destinados a colaborar en armonía y fortalecerse uno al otro, habrá triunfado, sea en cien o 1,440 días propios de sus años de gobierno.“Ojalá” significa en árabe “así sea”, más humanista que decir amén.