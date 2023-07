De cárceles de máxima seguridad

Puente Grande es una de las cárceles de máxima seguridad mejor documentadas que funcionó por 22 años en el Estado de Jalisco, México. Esa cárcel comenzó a operar desde 1993 y fue clausurada en 2020. La información que se tiene sobre los tratos inhumanos en esa cárcel es gracias a la acción de varios periodistas que estuvieron detenidos en la misma.

Jesús Lemus fue uno de los detenidos, liberado solo cuando se le comprobó su inocencia. Lemus fue internado en ese centro cuando en su labor informativa vinculó al presidente Calderón con grupos criminales. Relata el periodista mencionado que “desde el ingreso a la cárcel de Puente Grande se sentía el olvido de las leyes. Allí no prevalecía nada que no fuera el encono de los funcionarios de la prisión contra los reos. No pocos presos murieron en el ceremonial de ingreso a la cárcel, donde las golpizas eran el único rito de iniciación como interno de una cárcel federal”.

El cierre de esa cárcel estuvo motivado por los altos índices de corrupción y por haberse convertido de cárcel de castigo en un lugar de tortura. La presencia de “El Chapo” Guzmán en el presidio vino a demostrar la vulnerabilidad del centro. Cuando “El Chapo” Guzmán estuvo detenido, la cárcel se convirtió en un centro de fiestas, bebidas y consumo de drogas. Guzmán se fugó de la misma.

En 23 años de funcionamiento, según investigaciones de la prensa mexicana ocurrieron 1,228 riñas, con saldo de 152 presos muertos, 31 reos suicidados y 14 funcionarios del penal asesinados.

Otro centro carcelario de máxima seguridad que merece la atención es el que por más de 30 años funcionó en la isla de Alcatraz, Estados Unidos. En ese centro estuvieron presos los personajes más temidos de la actividad delictiva. Muchos de los que intentaron fugarse terminaron ahogados en las frías aguas y fuertes corrientes de la Bahía de San Francisco, California.

Fue cerrada por el gobierno estadounidense por los altos costos financieros. Traigo estos datos históricos a propósito de la iniciativa gubernamental de construir una cárcel en la Isla del Cisne, en el norte de Honduras. La idea no es original, surgió en la anterior administración y fue rechazada por la resistencia de personal técnico que advirtió del impacto ambiental en una zona donde se ubican las reservas coralinas; consideradas entre las más importantes en el planeta.

La Isla del Cisne está situada a 250 kilómetros de tierra firme.

Es muy probable que los proyectistas de la cárcel no hayan considerado los costos de sostener un centro de detención en un lugar tan alejado de la actividad económica y social del país, tampoco han hecho los estudios legales correspondientes.

La Ley del Instituto Penitenciario Nacional establece que la construcción de centros penales tendrá que hacerse en lugares que tengan el suficiente número de Centros para satisfacer las necesidades que requieren, evitando el desarraigo social de los privados de libertad.La construcción de ese centro debería pasar por la reforma a la ley, pensando en un centro de castigo y no en algo que se pueda convertir en centro de tortura.