Los porcentajes son crueles, un 73.6 de pobreza, el último dato del 2021 y un índice de Gini de 47.5 que nos enrostra una desigualdad lacerante. Es escenario terrible en Honduras, nuestro amado país. El discurso pesimista o fatalista de dirigentes políticos en el poder o fuera de él, si abona, es a mayor pesimismo y fatalismo, como también a canalizar la frustración de esa gran mayoría ajena a la riqueza. Deriva en una decadencia en que seudolíderes acrecen su popularidad no por propuestas visionarias y viables, sino por la queja, la ofensa y el odio. Las principales medidas para reducir la pobreza son la creación de empleos, unos dignos y bien retribuidos, así como contar con educación de calidad, desde el kínder hasta la Universidad, una educación de la que nadie sea excluido. Y englobando a estas y a otras, el Estado de derecho, el sometimiento al imperio de la ley. El cumplimiento de la ley, que es lo que procura paz y ambiente propicio para crecer y desarrollarnos. La cotidianidad nos enfrenta a una realidad muy dura para la mayoría, en contraste con los excesos de gobernantes, quienes como otros anteriores, carecen de sentido de urgencia para atender tanta necesidad. Las políticas asistencialistas se hacen necesarias en una situación como la nuestra, por un sentimiento lógico de compasión y también por deber de servidor público. Pero por positivas que nos parezcan no sacan a nadie de la pobreza. La teoría económica nos explica pero más lo hace la práctica y el entorno, tan irrefutables. Por tratarse de un profesional responsable, le creemos a Eugenio Sosa, que el dato de una baja del 9.5% de la pobreza surge de la metodología aplicada. Nuestra economía volvió al estado anterior a la pandemia y a los huracanes, no porque la economía sea lo pujante que requerimos. Ese es el contexto que debió plantearse antes de publicar ese dato. Fue problema de comunicación. Incorrectos, quienes pretendieron creyéramos que se debía a una eficiencia inexistente del gobierno.