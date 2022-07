Culpable y reincidente

Togados y teóricos del orbe sostienen que las instituciones no pecan, que ni transgreden ni son culpables de errores y fechorías de sus integrantes. Excepto por el caso de la segunda guerra en que el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, apoyándose en la Cámara de Naciones (Aliadas) Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia extinguió al Partido Nacionalsocialista Obrero de Alemania.

Fue así condenada a desaparecer su estructura partidaria: gabinete del Reich, cúpula del partido nazi, guardia de élite (SS), Servicio de Seguridad (SD), Policía Secreta (Gestapo), tropas de asalto o Stormtroopers (SA), personal general y de alto comando de fuerzas armadas. No sin protestas dialécticas, fue obvio, pues se acusó que los juicios Nuremberg nacieron de una ley ex post facto, es decir “posterior al hecho” y por ende insustentable e inválida.

El más joven código penal de España estatuye que “los partidos políticos, de constitucional importancia para la democracia, no son sino personas jurídicas inscritas en el correspondiente registro, y que no se diferencian de una empresa, una fundación o una asociación”, pudiendo ser acusadas de vinculación para delinquir.

¿Puede un partido cometer delito...?

Según la Asociación Española de Jóvenes Letrados, un partido político actúa en un Estado social y democrático de derecho donde no debe cometer faltas y, “en el supuesto excepcional que lo haga, asumirá su responsabilidad como todo ciudadano vivo en la sociedad”. Una empresa puede ser juzgada y condenada. Aunque algunos legisladores no aceptan el principio, la ley reguló posteriormente que cuando una empresa comete delito puede ser juzgado y condenado no solo el administrador o directivo sino la compañía misma, llegando incluso a dictarse su disolución.Wikipedia atestigua que “en 1956, tras un proceso de cinco años, el Tribunal Constitucional prohibió al Partido Comunista Alemán por pretender la dictadura del proletariado”, y que en 1987 ilegalizó a Riscorsa, movimiento corso responsable de actos violentos, y a El Beit, por promulgar un Islam intolerante y fanático”. Un decreto francés de 1980 pone fuera de ley a “organizaciones que subviertan el orden público”, pudiendo ser perseguidas si “fomentan la discriminación y propagan odio y violencia raciales”.

España reformó el Código Penal y promulgó que si un partido comete crimen debe responder a la justicia. De modo que si se decreta la disolución de ese partido procede el cese inmediato de su actividad social. En junio 2011 el gobierno socialista había solicitado un cambio importante, que era regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero eximió de ello a sindicatos y partidos.

En la siguiente reforma de 2012 el PP eliminó esas excepciones y en 2015 incorporó como falta grave de partidos la financiación ilegal y el quebrantamiento por corrupción y sus adláteres, es decir, falsedad contable, delito electoral y fraude fiscal, siendo la propia formación política considerada como responsable civil subsidiaria.

Tras 12 años (o la centuria) de violentar consciente y prácticamente las leyes todas del Estado jurídico vigente, ¿merece el Partido Nacional de Honduras seguir existiendo...?