Cuidado doña Xiomara

Difícil, para un análisis objetivo, emitir una opinión libre de cierto grado de especulación, por cuanto en política lo que ocurre entre telones no es público, sino hasta mucho tiempo después de los acontecimientos.

La transición de un gobierno plagado de corrupción y negligencia punible a un gobierno que en su campaña juró erradicar todos los vicios de sus antecesores no es cosa de novatos improvisados; para ello, se requiere la participación de políticos “políticos”, versados, que piensen con el cerebro y no con ningún otro miembro del cuerpo; hombres y mujeres que mediten antes de lanzarse sin paracaídas con propuestas absurdas o impolíticas.

El partido de doña Xiomara no ha sido ejemplo de apoyo para generar o fortalecer su grado de simpatía popular; particularmente, entre aquellos electores que no le favorecieron con su voto el pasado 28 de noviembre. El covid 19 de la presidenta, justo en el arranque, no le favoreció; la presencia de su esposo dirigiendo reuniones oficiales del gabinete de gobierno tocó una tecla muy sensible entre aquellos que no han olvidado tan alegremente los descalabros y abusos de la administración Zelaya. De igual manera, inaceptable que reuniones políticas presididas por el cónyuge se realicen en Casa Presidencial y no en la sede del partido.

Los diputados de Libre, intencionados pero novatos, casi todos impregnados de ese espíritu arrebatador que caracteriza a los aprendices de brujo político, se disputan las primeras planas y los micrófonos de los medios proponiendo, a cual peor, iniciativas que solo han provocado enfrentamientos con sectores muy sensibles, tales como la Universidad, el sector salud, los educadores, transportistas en general, el tema de la píldora y muchos otros. Estas propuestas, lejos de generar simpatía, provocan profundo malestar y pérdida de esa confianza que la mitad de todo un pueblo depositó en la mandataria (y no en su partido para que estemos claros). Estos exabruptos de inexpertos han obligado a echar marcha atrás con justificaciones elaboradas también por novatos, que más bien enturbian las aguas y dificultan la transparencia de la gestión.

Ayer viernes se recibió en el Palacio José Cecilio del Valle al subsecretario de Energía de los Estados Unidos, quien viene a comprometer el apoyo de los gringuitos en ese campo.

Me intriga qué justificación dará nuestra mandataria al hecho de que por un lado el gobierno, este y los pasados, se han deshecho en intenciones de convertir la plantilla de producción energética en 100% renovable si hay tantos proyectos nacionales y privados detenidos a medio palo, por años, porque unos “pajaritos” y “pececitos” les hablaron a unos hondureñitos (que no generan desarrollo) para que detuvieran todo esfuerzo nacional por adelantarnos a un futuro sombrío en materia de generación eléctrica.

Mucho cuidado presidenta, asuma el control de su gobierno; la historia no registrará ningún otro nombre como responsable del éxito o fracaso de esta administración.