Desde hace muchos años, en Latinoamérica proliferan un gran número de creencias erróneas acerca de la inflación, algunas de las cuales se han arraigado profundamente en la opinión de muchos analistas nacionales que abordan el tema.

Una pequeña muestra de esas ideas erradas son las siguientes: (1) la emisión monetaria desmedida no genera inflación; (2) el déficit fiscal promueve el crecimiento económico a través del mayor consumo; (3) el despilfarro de recursos gubernamentales no produce aumentos de precios; (4) el incremento de la deuda pública no repercute en la prima de riesgo del país, no cierra el mercado financiero internacional ni impide la renegociación de la deuda pública; (5) el incremento de la inflación se deriva fundamentalmente de la inflación importada; (6) los problemas inflacionarios son responsabilidad exclusiva de los comerciantes especuladores; y, (7) los controles de precios de los alimentos son indispensables para reducir la inflación.

En relación con las dos primeras ideas, el mejor ejemplo del estrepitoso fracaso de las mismas ocurre en Argentina, donde la inflación al final del presente año se estima que alcanzará un 76.0%, debido precisamente a una emisión monetaria descontrolada y persistente, y a unas cuentas fiscales que todavía no se logran poner en orden.

Aparentemente el despilfarro del Estado no tiene mayores consecuencias inflacionarias, pero eso es totalmente falso. Por ejemplo, una saludable regla financiera consiste en que el Estado utilice los escasos recursos percibidos en asuntos prioritarios y fundamentalmente en inversión productiva, la cual ayuda a fortalecer el crecimiento económico; de modo que al despilfarrar el dinero, el gobierno se priva de la oportunidad de atender las crecientes demandas de servicios sociales básicos de la población, viéndose obligado a endeudarse y gastar más de lo necesario, lo cual resulta inflacionario.

La prima de riesgo de un país está directamente asociada con su capacidad de pago y con el manejo de los asuntos macroeconómicos. Al fallar en este campo, por ejemplo, dejando de cancelar o atrasando algunos pagos, o bien realizando declaraciones poco afortunadas acerca de las finanzas del Estado, el gobierno se hace el ‘harakiri’ y cierra las puertas del financiamiento internacional, que naturalmente le impiden renegociar la deuda.

El último informe acerca de la inflación publicado por el Banco Central de Honduras establece que durante el mes de junio del presente año, un 41.39% de la inflación era importada, mientras que el restante 58.61% fue de origen doméstico. Dado que la inflación en su mayoría sigue siendo de naturaleza interna, todavía es posible adoptar algunas medidas para controlar la misma.

En esta misma dirección, se puede decir que aun cuando la inflación importada y la doméstica tienen un componente especulativo, particularmente cuando se trata de los alimentos, no es correcto afirmar que los comerciantes especuladores son los principales responsables de nuestro proceso inflacionario, lo cual sería tan falso como plantear que la culpa exclusiva la tienen los productores o el gobierno.

Finalmente debo enfatizar, que los controles de precios son completamente ineficientes, excepto posiblemente en Japón, donde los empresarios absorben los incrementos de precios.