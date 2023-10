En la cobertura de la actividad criminal, en Honduras y en Costa Rica, sí, ahí también, identifican en esta a un sicario hondureño. ¿Y dicen descubrir escuela de formación delictiva, con instructores hondureños, para tomar medida tan drástica como es la de solicitar visa para ingresar a territorio tico? No ameritaba en vez destituir al obviamente incompetente ministro de seguridad tico. Asustadito, no busca asesoría para combatir eficazmente el crimen, y se le ocurre señalar un culpable sin medir consecuencias.

El presidente cayó y tampoco midió. El crimen organizado no requiere visas para ingresar, lo hace por puntos ciegos. Lo que no puede ver el miope ministro de Seguridad. Y el presidente tampoco. Es a la gente honrada a la que sacrifican con la medida lesiva. Las encuestadoras han de tantear la incidencia de la decisión absurda, verificar en las estadísticas de la criminalidad en Costa Rica qué porcentaje bajó en esta semana y en las próximas. Solo para saber, porque entendemos que no es con medidas aisladas sin integralidad como se van a reducir esos índices. Simplemente, no se reducen así. Menos afectando la economía y la integración de países hermanos. Eso sí exacerba la delincuencia.

El crimen hay que combatirlo de frente, con estrategia y sin miedo. Los miedosos a otra parte. Ojalá el presidente costarricense, no recordamos el nombre, rectifique y le dé el valor que corresponde a la necesidad de salvaguardar, hay que insistir, la economía y la integración de nuestros países. Hasta hace unos lustros, la democracia tica concitaba interés y respeto, destacaba en nuestro istmo, por la prestancia política e intelectual de sus gobernantes y aspirantes al poder. ¿Qué pasó? Es de acoger la precisión del presidente Óscar Arias para describir el craso error del gobierno de su país: “Desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada, como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país”.