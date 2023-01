Corte y confección (*)

Me gusta imaginar la selección de la nueva Corte Suprema como el minucioso trabajo de un sastre que elabora un traje para un exigente soberano o gran señor. Los expertos en el oficio saben que para que una prenda de vestir quede bien confeccionada, debe prestarse atención al estilo, materiales, accesorios, mano de obra y, especialmente, a las medidas de quien la usará.

Los sastres se toman muy en serio todo el procedimiento. La medición se asemeja a una confesión sacerdotal, pues no hay espacio para la mentira. No atender las instrucciones del artesano o dejar que la vanidad domine, pueden significar unas pulgadas de menos o de más en la medida, que no hay duda se notarán cuando la pieza ya esté terminada.

El estilo de la prenda no es baladí: las vestimentas de verano se utilizan en ídem, debiendo evitarse modelos estrafalarios o de moda pasajera. En el catálogo siempre hay lugar para lo clásico y para una inteligente mezcla entre lo tradicional y lo más nuevo, dejando que el buen gusto marque la pauta.Materiales y accesorios abundan, pero no todos son de calidad.

Algunos no soportan las primeras puntadas y se deterioran al poco tiempo; los hay carísimos y delicados, o tan baratos, que se descartan con una mirada. Mas siempre se encuentra buena tela -cuidadosamente tejida-, botones, hilo y rellenos, apropiados para una confección que no desmerezca al usuario y menos al responsable de su elaboración.

El corte de la tela es un momento clave. Deben concordar medidas, patrones, conocimiento sobre la materia prima y destreza con las tijeras. Una tela de alto valor puede perderlo todo en las manos de un aprendiz, por eso el maestro sastre encomienda la labor a uno que ya conoce bien el oficio, dejando que el ayudante limpie la mesa de corte y barra los restos de tela que cayeron al piso...

Las reglas del gremio imponen que algunas tareas estén reservadas a los pares o a quien les sigue en jerarquía.Como en todas las áreas de la vida, hay artesanos buenos y malos, con tonalidades grises en medio. Buenos sastres costuran bien y producen trajes para admirar. Si la prenda ha sido bien hecha se luce con orgullo, caso contrario, se olvida en el ropero.

Si no se tiene otra, se usará la fea sin remedio, con una manga más corta, las costuras torcidas, botones disparejos o un mal talle, hasta que podamos tener una mejor.

Un traje bien terminado no necesita remiendos ni retoques, por lo que mal haríamos si reconocidos chapuceros metieran mano donde no deben, aún y cuando autoproclamados árbitros de la moda así lo recomienden.

Que la emoción del inminente estreno no nos haga olvidar el cuento del “traje nuevo del emperador”, pues siempre habrá quien con elocuentes palabras intente vendernos y hacernos vestir “prendas maravillosas”: recordemos que su única y real virtud es desnudar al soberano que las porta, evidenciando la estupidez e incapacidad propia y de los ayudas de cámara.

* Este artículo fue publicado el 16 de enero de 2009, a pocos días de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nada más que decir.