Convertirse en un agente de cambio

Armando Zerolo en su libro “Época de idiotas” comienza con una cita que me hizo cuestionarme la forma en la que afronto los cambios en la sociedad actual: “Todos sabemos que la oruga se convertirá en una mariposa. ¿Pero lo sabe la oruga? Eso es lo que deberíamos preguntar a los predicadores de catástrofes, que son como orugas, envueltas en la cosmovisión de su existencia larvaria, ignorantes de su inminente metamorfosis. Son incapaces de ver la diferencia entre decaer y convertirse en algo distinto. Ven la destrucción del mundo y sus valores, cuando en realidad no es el mundo el que se desmorona, sino la imagen que tienen de él” (Ullrich Beck, “La metamorfosis del mundo”).

Esta lectura coincidió con un video que el Centro Universitario Guaymuras publicó en las redes sociales en el que incita a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio positivo en la sociedad actual. Tenemos el peligro de tener una concepción estática de la vida que se resista sistemáticamente ante el cambio y, por ende, dar cabida al pesimismo. Lógicamente no es fácil contemplar que nuestros principios y valores se debilitan y comienzan a estar fuera de moda y en cambio toman auge algunas ideas con las que tal vez no estamos tan de acuerdo.

Los cambios sociales que perduran no se consiguen hablando ni mucho menos discutiendo u oponiéndose sistemáticamente a todo y a todos. Las ideas y las concepciones sin acción resultan estériles y pueden conducir a una visión de “incomprendido”, de “bicho raro” o de “víctima” sencillamente porque el mundo se conduce por una vía que no concuerda con la propia ruta preconcebida de lo que deberían ser las cosas. El mundo cambiante exige de nuestra parte una formación profunda y una postura flexible que sepa aprovechar de cada situación lo mejor y no quedarse exclusivamente en quejas o en lamentos que nos excluirían de las nobles y honestas aspiraciones de los hombres por una sociedad mejor y más justa.

En este sentido, aprendí mucho con un experimento social que puso en marcha la marca de cerveza Heineken. Puso a construir un pequeño bar, siguiendo un manual muy detallado, a parejas de personas que tenían concepciones de la vida totalmente opuestas. Una persona provida con un partidario del aborto. Una joven de izquierdas trabajó junto con un joven de ideas conservadoras... al final, después de haber compartido varias horas en la construcción un proyecto común, se trataba de tomar una cerveza y conversar sobre las posturas encontradas que los participantes no sabían que su compañero tenía.

Es verdad que se ha de comenzar por las ideas, pero si estas tienen la fuerza de lo verdadero y lo permanente necesariamente llevan a participar en proyectos de interés común para la construcción de un mundo mejor.

Por muchas dificultades que existan, en nuestra concepción real o imaginaria del mundo, el pesimismo nunca ha sido la respuesta. Al contrario, lleva a ahogar la vida, a matar el entusiasmo, a paralizar, a bloquear...

Nuestra respuesta ante los retos de esta sociedad de cambios condicionará la manera de participar en el espacio público: “No se defiende la propia identidad metiéndola en cloroformo -dice Zerolo-. La identidad es algo que está en permanente construcción”; es fruto de “una tarea común, que mira más a lo que es posible realizar juntos, que a lo que hay que defender”.