Contratado por error

Una empresa estaba buscando contratar a un auxiliar de contabilidad y al poco tiempo se presentó un candidato. Este tenía como lugar de residencia un pueblo cercano, así que para cumplir con las entrevistas y demás requisitos se trasladaba de su pueblo a la ciudad. Quien dirigía el proceso le dijo al aspirante que su currículum y su solicitud estaban bien pero que estuviera atento porque después lo llamarían para continuar con el proceso. En otras palabras, se trataba de una forma elegante de decir que no estaban interesados en contratarlo.

El aspirante no contaba con mucha experiencia ni en la vida citadina y tampoco en las diligencias de conseguir trabajo. Tal vez por esto no estaba acostumbrado a interpretar este tipo de respuestas “diplomáticas”. Así que cuando le dijeron que todo estaba bien con su perfil, entendió que estaba contratado. Entonces, ni corto ni perezoso se presentó en la empresa con todo y maletas pues había pensado trasladarse a vivir a la ciudad y así hacer frente a las obligaciones de su nueva vida profesional. De hecho, cuando se presentó en la empresa no contaba aún con un lugar para quedarse esa noche. La ilusión por tener una nueva ocupación se traslucía en su rostro y su alegría contagiaba a todos ¡Por fin estaba trabajando en una empresa de la ciudad!

El jefe, al mirar en tales condiciones a la persona en cuestión no se atrevió a ser el aguafiestas que sacara al candidato de su engaño. En el fondo, le ganaron la candidez, el entusiasmo y la convicción con que se había presentado listo para comenzar en ese mismo día a desempeñar sus funciones. Su respuesta fue más o menos la siguiente: “Por supuesto que está contratado, pase por acá, este será su escritorio”.

Años después, la persona contratada por error continúa trabajando en un puesto de mayor jerarquía en la empresa. Su historia es un ejemplo de que muchas veces se nos presentarán situaciones en la vida en las que vistas las cosas con objetividad tendremos las puertas cerradas. Usando solo nuestra razón es posible que no salgamos adelante de los retos que nos presenta la vida. Muchas veces hace falta meter entusiasmo y tener una actitud positiva para que se cumpla lo que Víctor Kuppers, el famoso conferencista internacional, menciona en sus conferencias: “El conocimiento y las habilidades suman pero la actitud multiplica”.

A veces pensamos que tenemos derecho a sentirnos mal y dejarnos llevar por el pesimismo cuando las circunstancias no son favorables a nuestras metas e intereses. Me parece que la valoración que hacemos sobre si tenemos motivos para estar felices es bastante subjetiva. Lo que para unos es motivo de tristeza para otros, sin embargo, con la motivación adecuada, se convierte en la ocasión perfecta para dar saltos de alegría y dar gracias a la vida por todos los dones que reciben.

Todos los sucesos de nuestra vida tienen un lado positivo y otro negativo. Un espejo es cóncavo para algunos y convexo para otros. Si queremos llegar a tener la actitud correcta, capaz de cambiar nuestro futuro, hemos de ejercitarnos a diario en observar siempre el lado positivo de las personas y de los problemas. Acostumbrarnos a ver todas las situaciones, incluidas las más desfavorables, como dones que recibimos para ayudarnos a crecer y a ser mejores personas.