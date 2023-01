Con un solo clic

Estamos viviendo una época de desarrollo tecnológico meteórico, sin precedentes. Se podría comparar con lo que se vivió después de la invención de la imprenta. La comunicación es más rápida que nunca y con todos los recursos que tenemos puede ser incluso, en su condición de remota, sorprendentemente efectiva y precisa. Además de que es de fácil acceso y muy intuitiva. Los datos se acumulan de manera masiva segundo a segundo, conocerlos puede ayudarnos a mejorar lo que sea que hagamos. Si están organizados de forma correcta facilitan la vida de las instituciones y las personas.

Y es imperativo que toda esa realidad permee nuestras instituciones públicas, sin excepción. Han sido parte de nuestra cotidianidad las grandes filas, los trámites complejos, las decepciones burocráticas, las idas y venidas de los lugares, etcétera. Quizá todos los hondureños hemos vivido la experiencia de ir más veces de las necesarias a alguna institución porque faltaba algún papel. Hoy, muchas de esas dificultades y contratiempos pueden ser remediados gracias a los sistemas digitales. Es una herramienta que debe ser aprovechada hasta su última arista. Y de hecho, creo que muchas instituciones han comenzado ya ese camino, otras no.

Desde mi punto de vista, todo comienza con la precisión con la que se ofrece y difunde la información: horarios de atención, ubicación, requisitos, trámites, especificaciones, explicaciones, actualizaciones y demás aspectos que simplifiquen la manera en la que se acercan las personas a las instituciones. Los recursos son diversos: páginas web, redes sociales, infografías, videos, entre otros. Cada uno de ellos adaptable a los distintos contextos que se viven en Honduras.

Posterior a la difusión de la información de manera clara, aprovechando los recursos digitales, será necesario que migremos todos los trámites posibles a lo digital. Lógicamente, debido a las situaciones particulares del país, de manera híbrida, paulatina y ordenada. Se debe procurar que estos procesos sean simples, accesibles, rápidos (dentro de lo posible), seguros y confiables.

Estos procesos deben ser de alta calidad. Porque no hay tanta diferencia entre una mala experiencia con trámites hechos de manera tradicional y una mala experiencia con trámites hechos de manera digital. Es por eso por lo que la inversión debe ser coherente con la situación.

La presencia digital de todas las instituciones debe verse reflejada en páginas web, aplicaciones móviles y demás medios que faciliten el acceso. Se deben aprovechar también los datos para brindar mejores respuestas de servicio. La retroalimentación es indispensable, cualquier modelo de comunicación está incompleto sin ella. En la práctica es simplemente frustrante no recibir una respuesta.

A estas alturas de la historia, ya no se trata de una opción, ni de un asunto de modernidad, se puede hablar incluso de derechos humanos. No tener un gobierno digital amplio y robusto que responda a las necesidades de las personas puede ser un obstáculo para el acceso al desarrollo. En cuanto a la siempre presente preocupación de la empleabilidad, no se trata de desaparecer empleos, sino de modificar algunos perfiles de contratación. Y de hecho, hasta se puede multiplicar, siempre con responsabilidad y coherencia.

En definitiva, se pueden mejorar y potenciar las respuestas que brindan las instituciones a la población con un solo clic.