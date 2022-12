Hace algunos días se dio a conocer la noticia del estado de excepción al que serían sometidos algunos barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y más allá del análisis del impacto social y económico que pueda provocar para la población hondureña, hubo un hecho que removió en mí una idea que he tenido siempre: es imperativo comunicar con claridad.

La noticia antes mencionada causó cierto temor, incertidumbre y hasta inconformidad en varios sectores de la población, como las personas que viven en los barrios y colonias enlistados y en la empresa privada. Pero más que por la medida misma, la inconformidad tuvo que ver con la manera en la que fue transmitida. Identifiqué que el problema era la manera en la que estaba redactado el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta; su ambigüedad no permitía dilucidar si se podría circular normalmente, a pesar de que el artículo 2 se intenta, con poco éxito, aclararlo. Y lógicamente, los medios de comunicación usan la fuente oficial.

El artículo 2 dice así: “La libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en las zonas descritas en el presente Decreto y solo podrá ser restringida por las causales aquí descritas, determinadas puntualmente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad pública a través de la Policía Nacional Preventiva”.

Aunque en al artículo 1 se mencionan las que se pueden interpretar como causales, no se les da esa etiqueta. Y la expresión “aquí descritas” pareciera que hiciera referencia al artículo 2 y no al 1, quizá era necesario decir: “las causales descritas en el artículo 1”. Y el error, que desde mi punto de vista es toral, es no explicitar a quiénes se les restringiría la circulación en las situaciones descritas. Alguien podría decir que se sobreentiende, pero no debe sobreentenderse, debe entenderse.

Otro error, y creo que un poco más de tinta no habría sido problema, es que solamente se referenció y no se citó los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, que establecen las garantías suspendidas. Si no en el decreto, por lo menos en una preparada campaña en medios para explicar todos esos detalles.

Los diferentes actores de esta disposición tuvieron que aclarar una y otra vez, a través de los medios de comunicación, que no era necesario un salvoconducto, que se podía circular con tranquilidad y que lo que recomendaban era portar siempre una identificación.

Es cierto, es posible que muchos compatriotas no se hayan documentado y se quejaran apenas vieran el titular de la noticia, pero seguramente no en todos los casos fue así. Además, cuando se comunica, es una variable en la que hay que pensar.

Es importante comunicar con claridad desde el principio, de esta manera se le da tranquilidad a la población; se evitan las noticias falsas, los rumores y los comentarios mal intencionados. Las instituciones que rigen nuestro país deben saber que en lo que comunican debe haber un sentido didáctico, ya que el público que recibirá las noticias es heterogéneo y estas deben ser entendidas por todos.

Quien comunica partirá siempre del principio de que el otro desconoce el contenido del mensaje, su sentido, sus intenciones y sus pormenores; entonces, es necesario hacer explícita la mayor cantidad de detalles. El buen ambiente es indispensable para el buen gobierno, las medidas no solamente tienen que ser buenas, tienen que parecer buenas también. Finalmente, que bueno que todo está más claro.