Uno de los temas que siempre escuchamos decir en medios de comunicación, a funcionarios gubernamentales o personas particulares es: “4 años no son suficientes para generar cambios” estamos claros que, para algunos proyectos 4 años no son suficientes para ver resultados.Y existe un gran problema/reto sobre esto, es que cuando llega un gobierno de otro partido político diferente al del gobierno saliente , busca descontinuar las acciones e iniciativas del gobierno anterior por considerar que son absurdas u obsoletas, lo que preocupa de esto, es que en algún momento más de alguna iniciativa se canceló por temas político partidarios y no por temas técnicos, eso es lo que alarma porque en algunos casos son proyectos completos que quedan en abandono y en algún punto terminan siendo algún momento de la corrupción tal y como denunció unas semanas atrás el Consejo Nacional Anticorrupción.

¿A qué quiero llegar? Vemos el gobierno de la república promoviendo el tren interoceánico en Honduras, el cual es un megaproyecto que requiere del compromiso no solo de este gobierno, sino de próximos gobiernos, y lo inquietante de esto es que sino se toma como un compromiso de Estado siempre existirá la posibilidad que otro gobierno a futuro deje tirado el proyecto y lo que se haya invertido en el termine siendo un perjuicio económico.

Muchas de las necesidades que tenemos como nación deben manejarse como compromisos de Estado, uno de los temas que se requiere para esto es comenzar con una socialización continua y efectiva de las iniciativas y adquirir compromisos políticos y partidarios, firmar acuerdos que den sostenibilidad y garantía, debe existir una supervisión permanente de la sociedad civil porque, algo que si se requiere para dar sostenibilidad y asegurarse compromisos de Estado efectivos es garantizar confianza, y la confianza se construye con transparencia y rendición de cuentas para evitar que suceda lo que pasó con el trans 450.

Existen muchos temas que requieren compromisos del Estado, como empleo, salud, educación, combate a la corrupción, energía, y todo esto debe verse en su integralidad, porque si cada cuatro años improvisamos con cada gobierno que viene, no es mucho lo que se va a poder avanzar, al menos en los temas antes mencionados deben adoptarse políticas públicas y todos los involucrados adquieran compromisos reales indistintamente el gobierno que esté al poder.

Esta columna no hace justicia a un tema tan amplio y complejo, pero es apremiante que todos los sectores que forman parte de nuestra sociedad exijan la implementación de compromisos de Estado materializados en políticas públicas y sean de obligatorio cumplimiento para ir dando avances sustanciales hacia el desarrollo que merecemos como país.