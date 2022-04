¿Cómo se llega a ser corrupto?

La corrupción no es un acto concreto. No se trata de un evento en particular sino de un estilo de vida forjado poco a poco. Una mala acción la comete cualquiera y es posible ser perdonada y enmendada.

La corrupción, en cambio, no puede ser perdonada simplemente porque el que está atrapado en ella no percibe la necesidad de enmendarse ni de pedir perdón. Esta actitud vital se parece más a una ceguera, a una indolencia culpable o a una autosuficiencia orgullosa que endurece el corazón. Es un modo de actuar tan arraigado que quien lo padece se vuelve incapaz de detectarlo.

El papa Francisco mencionó en una ocasión que la corrupción es como el mal aliento: todos lo sentimos en los demás menos en nosotros mismos. No se cae en este lamentable estado de la noche a la mañana. Se trata de una pendiente resbaladiza en la que se van dando pasos casi imperceptibles. Un día se tratará de una mentira consentida y no rectificada, otro será caer en la dejadez complaciente que impide cumplir con los propios deberes, sobre todo si estos son incómodos para los demás

.Querer quedar bien y complacer va tomando cada vez más importancia en la propia conducta. Las intenciones se van torciendo hasta quedar reflejadas luego en acciones viles y detestables que se aceptan simplemente porque “el fin justifica los medios”.

Apropiarse de lo ajeno, atropellar los derechos de los demás, mentir, manipular o tergiversar la verdad en beneficio propio se convierten en el pan de cada día. Esta forma torcida de juzgar y actuar se introduce en todo de forma que hasta lo más noble y bueno, se instrumentaliza para satisfacer las propias aspiraciones y deseos. El cumplimiento abnegado de los propios deberes desaparece para dar paso a una interminable lista de supuestos derechos. Es tan fea y desagradable la corrupción que al principio busca ocultarse a toda costa intentando dar la apariencia de bien. Pero al mismo tiempo es tan notoria que con facilidad queda en evidencia esta forma de actuar ante los demás.

La mentira tiene patas cortas y más tarde o más temprano, las acciones del corrupto quedan en evidencia. Las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que muestran o dejan de mostrar lo que cada uno es. Las excusas, el victimismo, las comparaciones con otros, las justificaciones, los atenuantes y los casos particulares forman parte del autoengaño de la corrupción. Hasta llegar a extremos de considerarse puro e inmaculado, ejemplar y exento de toda corrupción.

“Al compararse el corrupto se erige en juez de los demás: él es la medida del comportamiento moral”. Toda corrupción crece llegando a expresarse en una forma de triunfalismo que luego se convierte en desfachatez.

En este extremo se pierde el temor de mostrar abiertamente las acciones equivocadas intentando luego que sean tomadas como algo normal y deseable para todos. El corrupto desconoce la fraternidad o la amistad. La complicidad es su forma de relacionarse con los demás. Los términos de amigos o enemigos se convierten en cómplices o enemigos.

Cuando un corrupto ejerce el poder, implicará siempre a otros en su propia corrupción, los rebajará a su medida y los hará cómplices de su estilo de vida. Desde luego, aunque a veces sea muy difícil, siempre es posible rectificar.

Por ahora solo dejo solo las señales de una enfermedad que tristemente afecta a muchos, incluso puede ser que nos veamos reflejados en algunas de estas actitudes. Dejo para un futuro artículo algunos remedios para este lamentable estado