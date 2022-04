Cómo se gasta el dinero ajeno

De acuerdo con el economista e intelectual estadounidense Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, “Hay cuatro maneras de gastar dinero: puedes gastar tu propio dinero en ti mismo. Y cuando gastas tu propio dinero en ti mismo eres muy cuidadoso en qué lo gastas y te aseguras de que obtengas lo máximo por cada dólar. Puedes gastar tu propio dinero en otros. Por ejemplo, compro un regalo para alguien. Cuando haces esto, eres cuidadoso de no gastar demasiado, pero tampoco te preocupas tanto por el contenido del regalo. Puedes gastar el dinero de otro en ti mismo. Bueno, y si gastas el dinero de otro en ti entonces te aseguras de tener una buena comida. Finalmente, puedes gastar el dinero de otro en otro. Y si puedo gastar el dinero de otros en alguien más, entonces no me preocupo de cuánto dinero gaste o qué compro. Y eso es lo que hace el gobierno y representa cerca del 40% del ingreso nacional” (panampost.com/fee-panampost, 19/11/2019).

Mediante esas reveladoras y sencillas frases, Milton Friedman nos trasmite un poderoso mensaje acerca del despilfarro en el que suelen incurrir los gobiernos de diversas partes del mundo como entidades a las que no les importa gastar mucho sin obtener grandes resultados porque el dinero que utilizan no es el suyo sino el originado en los impuestos de los ciudadanos de sus países y el proveniente del endeudamiento interno y externo. Más directamente, los gobiernos no gastan sus propios recursos sino los ajenos; pero al provenir su gasto del ahorro de otros no solo acostumbran derrocharlo, sino que también se ven motivados a desviarlos hacia sus propios bolsillos, tal como ocurrió en el pasado gobierno.

El gasto del sector público se asemeja a una bola de nieve, que se precipita cuesta abajo sin ningún freno, que necesariamente terminará estrellándose contra las empobrecidas familias y empresas de nuestro país. Por ejemplo, en 2021 el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República representaba un 42.22% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación; sin embargo, el presente año el presupuesto reformado alcanza un 47.92% de un PIB ajustado al alza, ya que de compararlo con la cifra original proyectada por el Banco Central de Honduras (BCH) para 2022, que en su momento ascendía a 716,499.3 millones de lempiras, se elevaría a un 50.31%. Si Milton Friedman se quejaba por un gasto público que alcanzaba un 40% del ingreso nacional en los Estados Unidos, imaginemos qué frases utilizaría para calificar el gasto del sector público hondureño.

Entre los problemas del gasto público que afrontamos en nuestra ‘pródiga tierra’, destacan además del rápido crecimiento del mismo otros tres: (1) la inversión productiva es insignificante, por lo cual existen pocas posibilidades de crecimiento sostenible y de generación de empleo digno; (2) el gasto tradicionalmente es ineficiente, especialmente porque implica altos costos y pobres resultados; y, (3) el gobierno no dispone de un mecanismo eficaz para medir los resultados, ya que normalmente se interesa solo por el monto de recursos mal utilizados.