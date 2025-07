¿Cómo está la gestión de la inversión pública?

La inversión pública es sumamente estratégica y determinante en la economía de cualquier país. Más allá de esos debates tan intensos sobre la participación del Estado en la economía, la inversión pública promueve y cataliza la producción de “bienes públicos” que estimulan a la inversión privada y las iniciativas individuales.

El Estado hondureño se ha caracterizado por destinar pocos recursos a la inversión pública productiva y a la formación bruta de capital fijo. Los mayores rubros de gasto público van al gasto corriente, particularmente a masa salarial (un promedio de L100,000 millones anuales), y el pago del creciente servicio de la deuda pública (L65,000 millones anuales).

La inversión pública de la mayoría de países como los nuestros, son examinados mediante el PIMA (Public Investment Management Assessment), realizados por especialistas del FMI y del Banco Mundial. No tienen “la última palabra”, pero evalúan el funcionamiento y efectividad de los esquemas de inversión pública con criterios estándar en los aspectos pertinentes, mereciendo ser tomados en cuenta. Este informe fue publicado en diciembre de 2024, divulgado muy poco, pero señala oportunidades de mejora para corregir fallas en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH).

Las cifras de inversión pública siguen siendo prácticamente marginales en relación a las recaudaciones tributarias y a los préstamos, donaciones y cooperación internacional. Para este 2025 está presupuestado un monto total de L82,000 millones (cifra inferior a la del año anterior). Lo ejecutado hasta junio no supera el 29.3%, lo que indica desfases en proyectos importantes. Otro problema crucial es que de ese monto total, la inversión pública productiva y la formación bruta de capital fijo siguen siendo menos de la mitad y, adicionalmente, presentan menor porcentaje de ejecución. La otra mitad, catalogada como inversión social, suele ser mas rápidamente ejecutada, pero, no tiene un impacto real y duradero en la economía, además está más expuesta a irregularidades y opacidad en su administración tal y como se logró constatar recientemente.El examen PIMA detectó algunas fortalezas pero advirtió sobre la persistencia de una proporción mayoritaria de debilidades en el SNIPH. Fundamentalmente, un bajo grado de eficiencia de apenas un 32% que implica que con lo presupuestado y ejecutado podría hacerse tres veces más de lo realizado. Asimismo, serios problemas en la planificación del ciclo de inversión y muy poca transparencia y coordinación entre el gobierno central y las municipalidades.

Problema crucial también es que las empresas públicas no tienen perspectivas de sostenibilidad y desarrollo por su escasa inversión. Y más allá del eslogan de la inversión “histórica”, los técnicos recomiendan para avanzar en la ruta de superar los rezagos en la inversión pública de Honduras trabajar en lo siguiente: a) Enfatizar realmente en proyectos de infraestructura, con verdadero plan de prioridades y sobre todo con calidad y diseños mas resilientes a los efectos del cambio climático; b) Contar con una verdadera planificación con un plan por lo menos a mediano plazo; c) Profundizar en la preparación de los grandes proyectos de infraestructura con un fortalecimiento en las evaluaciones ex ante que se adelanten en las formulaciones de los proyectos de presupuesto republicano para identificar las fuentes de financiamiento oportunamente; d) Reestructurar y fortalecer la institucionalidad y normas relacionadas a la transparencia, búsqueda de eficiencia y vinculación con las políticas públicas de desarrollo nacional.