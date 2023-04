Combate a la inflación: tercera aproximación

Finalizó el mes de marzo y el primer trimestre de 2023. Cedió un poco la inflación, pero se mantiene aún alta en términos interanuales que suele ser más representativo que la medición de la variación mensual. De tal manera que, según el reporte oficial, la inflación en marzo fue de 0.24 siendo la más baja desde 2021 en ese mes. No obstante, en relación con el mes de marzo del año anterior (2022) la variación ha sido mayor (9.05) y, si lo vemos en un horizonte más amplio, este mes de marzo podría considerarse el más “caro” al menos en los últimos 10 años.

En todo caso, resulta algo alentador que la escalada de precios se detuvo un poco dando un pequeño respiro al deterioro del poder adquisitivo en los últimos meses. A guisa de ejemplo, los huevos dejaron de implicar mayor esfuerzo en su adquisición. Los combustibles, los cítricos y algunos otros bienes dejaron de subir pero, desafortunadamente, se “congelaron” en niveles elevados.

En el balance internacional, significa que reincidimos en alta inflación no solo en Honduras, sino también en toda la región, pero, en los demás países del istmo se aprecian señales más claras de reducción inflacionaria (a excepción de Nicaragua). El promedio mundial mantuvo situación similar. No obstante, en la búsqueda de medidas efectivas no es correcto conformarse -en países como Honduras- con la afirmación de que “como es una situación mundial, no se puede hacer nada para detener la inflación”. Cada gobierno debe buscar al menos dos líneas de acción. Primero, que si la inflación es “importada”, buscar la manera en que se importe menos.

Segundo: tomar acciones “adelantándose” a los shocks o turbulencias originadas en el mercado y economía mundial. Un ejemplo: si hay crisis internacional y los mercados del petróleo hacen elevar significativamente su precio, un país importador neto como Honduras debe importar menos especialmente en los rubros que permitan “sustituir” fuentes energéticas, caso concreto, dejar de importar bunker y diesel para generar energía eléctrica y sustituirla totalmente por fuentes renovables, muy abundantes en el país. Eso reduciría la inflación “importada” (de paso, atenuaríamos las implicaciones fiscales ligadas a la situación de la principal empresa pública, la ENEE).

En el resto de consumidores de derivados del petróleo (vehículos), que no son “sustituibles”, lo que procede son medidas de ahorro al menos en el corto plazo. En el segundo campo de acciones, las autoridades pueden “adelantarse” a los shocks externos, administrando los precios internos del petróleo y estimulando la producción de bienes (particularmente de alimentos) para que al haber mayor oferta se logre estabilizar los precios. Con estos dos campos de acción antiinflación, no se garantiza que los precios no sigan aumentando, pero su crecimiento sería moderado. Solamente en ese caso es aceptable el argumento de autoridades de que “han logrado controlar la inflación y que pudo haber sido mucho mayor el aumento”.

En el plano de la economía real, lo más efectivo para combatir la inflación es aumentar la producción. Con mayor oferta de bienes y de servicios esenciales se logrará mayor estabilidad de precios.