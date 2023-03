Combate a la inflación, segunda aproximación

Los propios datos oficiales sobre inflación en el pasado febrero han confirmado lo que todos ya sabíamos. Las cada vez más reducidas compras en los supermercados, mercaditos, mercados municipales, ventas callejeras y pulperías obligaron a los consumidores a enredarse todavía más en la cruda realidad de la espiral inflacionaria. Continuó el alza en los precios de los alimentos esenciales y demás bienes básicos en el mes de febrero. Desde enero de 2023 se observó la persistencia de la alta variación en los precios que prevaleció durante la mayor parte de 2022. En enero y febrero de 2023 la situación no cambió.

En la primera aproximación al tema, mencionamos que durante 2022 el país experimentó una inflación equivalente al doble de la que se había tenido en los años previos. Habría que aclarar también que es falso que la variación del año 2022 (9.08 promedio mensual) haya sido la mayor en la historia de Honduras; en realidad, ya se había sufrido niveles de inflación mayores al 20% en la última década del siglo XX (en los años 90) en el contexto de la aplicación feroz (y muy ideologizada por cierto) de políticas de ajuste neoliberal especialmente en un gobierno encabezado por el Partido Nacional y otros dos del Partido Liberal. Hasta ahora, no hay señales claras de que la inflación se detenga y se frene el deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población. ¡Se puede y se debe hacer más! Inflación es sinónimo de desgaste.

Tratando de resumir, la evolución de los precios en el año 2022 podría describirse así: de entrada, en el mes de enero la inflación fue del 6.18, en los años previos no había superado el rango entre 3-4 por ciento, exceptuando en los primeros días de la administración Hernández Alvarado (enero de 2014) cuando fue del 6. Luego, recién iniciada la administración de la presidenta Castro Sarmiento (enero de 2022) fue 6; en febrero y marzo continuó creciendo al 7 y, disparándose en abril (8.35), en mayo siguió aumentando en más del 9 hasta llegar a junio cuando explotó en más del 10 por ciento.

En los meses del segundo semestre julio, agosto y septiembre se sostuvo en tendencia alcista en más del 10 y luego en octubre y noviembre persistió ese nivel. Finalmente, en diciembre de 2022 bajó unas pocas centésimas reportándose oficialmente en 9.8 por ciento, que en realidad, no cambió sustancialmente la historia inflacionaria a lo largo del primer año de gobierno (mas allá de la semántica, la inflación fue de dos dígitos). En suma, la inflación promedio mensual de Honduras fue de 9.08 por ciento, muy superior a lo registrado en los años previos cuando llegaba como máximo al 4.5 por ciento (doble contra sencillo).

En todo 2022 en realidad no hubo respuestas contundentes y sistemáticas para contrarrestar suficientemente el crecimiento acelerado de los precios. (En mi caso particular, he mencionado frecuentemente 3 sugerencias concretas: (a) disminuir sustancialmente impuestos a los combustibles, revisar la fórmula de los precios internos y sustituir energía térmica; (b) inyectar fondos suficientes y extraordinarios a la producción de alimentos y; (c) combatir efectivamente la especulación debidamente comprobada).

En otra aproximación, podemos referirnos al enfoque monetario de la inflación para el cual, en los países desarrollados (principalmente EUA y la UE) han estado utilizando con alto grado de éxito, medidas como el incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM), pero que está condicionado a que no se produzca una ralentización del PIB y un aumento en el nivel de desempleo (recesión). Siendo mis deseos contrarios a la dirección de mis pronósticos; lo realista es que si se continúa con el mismo enfoque, en Honduras nos espera otro año con inflación mayor, o muy cercana a, dos dígitos.