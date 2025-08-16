Colón y sus carreteras

El departamento de Colón es la tierra de donde provengo, donde albergo decenas de recuerdos, una zona llena de hermosos paisajes, playas divinas, enormes cantidades de cítricos, palma africana por doquier, bananos por toneladas, una gastronomía exquisita, pero su riqueza más importante es su gente, muchas personas se levantan oscuro a ordeñar vacas, a limpiar las cuadras de los cerdos, a abrir su negocio, a trasladar los yogos de leche de un lugar a otro, a cortar palma africana, a chapear predios, a pescar, en fin, en Colón siempre hay algo por hacer, ya que es un departamento altamente productivo.

Lamentablemente, ha sido un departamento olvidado por los gobernantes, un rincón de nuestra patria que no ha sido tratado como prioridad, y un reflejo de ello es el estado de sus carreteras, para muchos este tema es hasta burla en las redes sociales, para otros es objeto de crítica seria, y, sinceramente, este es un tema grave.

Esta situación propicia que la gente quiera visitarnos menos, que los productos eleven sus precios, ya que los vehículos se dañan terriblemente, el tiempo de traslado interno ha aumentado significativamente, el turismo también desciende, porque nadie quiere exponerse o exponer su familia a una carretera donde no se distingue el pavimentado.

Estas líneas, en este espacio, hoy son una protesta y crítica no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos que han pasado y han hecho caso omiso a las necesidades del departamento. Colón está creciendo exponencialmente, Tocoa, Sabá, Sonaguera, pero el estado de las calles representa una amenaza para ese crecimiento. Debemos exigir un plan de propuesta para esta situación, qué candidatos se comprometen por escrito a solventar esta problemática, no se trata de que los del pasado culpen a los del presente y los del presente culpen a los del pasado, se trata de solucionar.

Mientras los políticos y sus esbirros discuten de quién es la culpa, hay personas que pierden su vida o sus pertenencias materiales en esas calles, las ambulancias en una emergencia se exponen y exponen a los heridos/enfermos en ese camino.

Exijamos a los candidatos propuestas claras. Colón necesita fortalecimiento en diversas áreas, requiere de visión estratégica, de propuestas elaboradas con rigor científico no de repetir lo que creen que la gente quiere escuchar, es momento que nuestros paisanos exijan lo que por derecho les corresponde, pero para ello, en este año electoral no prestemos el voto a quien ha tenido la oportunidad de ayudar y no lo ha hecho. En nuestras manos está el futuro de nuestros 10 municipios y nuestro departamento, no lo echemos a perder una vez más.