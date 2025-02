1

Entre las emociones de las celebraciones de las fiestas de la Patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, 3 de febrero, cristianismo y ciudadanía se amalgaman. No hay que temer: El laicismo no se afrenta.



La separación de la iglesia de los asuntos de estado, pervive. En este galimatías cívico en que nos mantienen, alegan que hay que cambiar el modelo económico, sin que nos digan por cual.



Sin que puedan ofrecer alguna idea relativa. Algo se les capta: ¿será uno en que todo mundo sea pobre y los que no, lleguen a serlo? Excepto quienes desde el gobierno se juzguen a los demás y vivan en la opulencia que con su trabajo nunca hubieran conocido. Porque no aprendieron a trabajar.



Hurtarle al pueblo que dicen querer beneficiar.



Pagarse excesos, unos inconfesables, con el dinero para educación y salud de los miserables. Pero son piadosos, gustan de las cosas santas: la bendición, los sacramentales y la sagrada eucaristía. Tendrían que volver a clases de doctrina.



Se les olvidó y no intentan recordar. Aparentar. Parecer católicos. Repudian los mandamientos de la Ley de Dios, pero van y comulgan y sin confesarse, ni siquiera de hecho, arrepentirse y hacer propósito de enmienda.



Ser buen cristiano es ser buen ciudadano. No necesariamente viceversa. Pero sin discrepancias. Si. Todo lo perdona Dios.



De todos modos, la vivencia del católico es personal y en comunidad, pero invariablemente tiene que ser coherente. Un católico debe ser el primer abanderado contra cualquier forma de injusticia.



Y vuelta al laicismo: instrumentalizado por quienes encuentran útil cualquier excusa para expulsar a Dios de la cotidianidad, pero no excluyen el delito y/o pecado de sus actuaciones.



No es la veneración a una imagen es la fe que significa mas que creencia, compromiso y responsabilidad con los demás. Cuando se ostenta el poder es obligación. Hay que celebrar la fe y la democracia en coherencia.