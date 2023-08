Claves para gobernar con éxito

Los hondureños, con rarísimas excepciones, son amantes del fútbol y cuando a un tema complejo no le encuentra explicaciones sencillas, es necesario recurrir a un símil que lo relacione con ese deporte para que el panorama se vuelva comprensible.

Gobernar no es fácil, no es comida de trompudos, diría el catracho en su lenguaje coloquial.

El inicio del éxito de un gobernante en el ejercicio del poder, al igual que un entrenador al escoger su plantel de jugadores, surge en el momento en que el gobernante escoge las personas que le acompañarán a desarrollar sus planes de gobierno, que suelen coincidir con aquellas promesas de campaña que el pueblo aceptó como suyas para darle el respaldo con sus votos en las urnas electorales.

De ahí la importancia que tiene la capacidad del presidente electo para conocer a fondo aquellos que lo acompañarán en la conversión de esas promesas en realidades. El conocimiento de la moralidad, capacidad profesional y particularmente sus experiencias en el ramo que se les adjudicará es vital para el logro de las metas.

Escoger por escoger atendiendo solo las buenas impresiones que causa un activista en una campaña electoral no conduce necesariamente a un desempeño eficiente en la responsabilidad a asignarse. Por ello, el gobernante debe estar atento y ser enérgico en los primeros “meses de cambio” para respaldar o deshacerse de aquella escogencia que no resultaron correctas; para ello, no se necesita esperarse dos años, la decisión de sostener a un funcionario en un cargo debe ser el resultado del análisis de su desempeño; particularmente de su capacidad creativa, no solo para llevar a cabo las instrucciones que recibe del Ejecutivo, sino, específicamente de su capacidad creativa para introducir reformas en el aparato administrativo o en su modo de operar, con el fin de proporcionar el servicio más ágil y eficiente al pueblo.

Como es Honduras la que nos preocupa, y es la necesidad de modificar urgentemente aquellos problemas estructurales y operativos lo que debe llamarnos la atención, diríamos que a nuestra presidenta le urge tomar decisiones valientes porque apenas le queda un año más, otra de campaña electoral para poder cumplirle al pueblo con lo prometido y dar los primeros pasos hacia la recuperación política, económica y social del pueblo hondureño, que en este momento se encuentra de rodillas disputándose los últimos lugares en la lista de los países subdesarrollados del tercer mundo.

Una de las claves del éxito personal o institucional es ser “tenazmente” tolerante a la crítica, actitud que una gran cantidad de colaboradores del régimen se han negado a aceptar poniendo antes bien en peligro los derechos democráticos de la libre expresión. Y, así mismo, rechazando obstinadamente el deseo de personas y sectores no afines al régimen, pero patrióticamente dispuestos a aportar ideas y recomendaciones por el bien del país.

Lamentablemente, esos torcidos no cargarán con la condena de la historia.