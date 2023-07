El mismo planeta Tierra era un caos en sus orígenes, más había un plan trazado de construcción que se fue ejecutando de acuerdo con el plan establecido, separación de las aguas para que apareciera la tierra, la luz del sol. La separación de las aguas que estarían arriba y las de abajo, las plantas, las bestias marinas, las terrestres, el hombre, el descanso, el trabajo, fue realizado según lo planeado y con el financiamiento y recursos existentes.

Doce años de planificación, de pensar y hacer sueños y malabares en el aire, doce años para escoger lo mejor, al saber como el país se encontraba; el territorio vendido, desplazamiento forzoso por la alta criminalidad, la falta de oportunidades laborales, una educación que no pasaba del sexto grado, un sistema sanitario colapsado, infraestructura destartalada, una economía subsistiendo por las remesas, una narcodictadura autoritaria y cínica, altos índices inflacionarios, un país devastado por efectos atmosféricos, en fin, un caos.

Y como nos hartamos de los cachos, procuramos darle una oportunidad a aquellos que en la llanura habían planificado lo mejor para que nuestra Patria postrada, enferma y casi moribunda fuese atendida por los mejores estadistas, economistas, médicos, maestros, un gabinete económico de alta gama, el plan estaba trazado, solo era desarrollarlo, más ahí era el talón de Aquiles, la mente principal que debe conducir el barco a través de aguas tempestuosas y que debía llevarnos a puerto seguro, no era la que está ahora, era otra, y con respeto lo digo, nos equivocamos, más no era la esencia primordial de sacarnos del letargo porque los mismos que dirigen están enfermos, están en estado de letargo, también la pobreza mental del que padece el pueblo porque lo han mantenido en ignorancia y enfermo para que no reaccione ante todos los desmanes de los gobernantes los afectó también a ellos, éstos que llegaban al poder los había afectado el virus del zika, cuya principal característica es la microcefalia.

Pero, como ya habían saboreado el pastel, deseaban más pastel, saborear de nuevo las mieles del poder y todas las bondades que este trae en su agenda; pleitesía, nepotismo, favorecer al grupúsculo homogéneo y zalamero, disponer del billete estatal como si fuese hacienda privada, lo demás, sí, lo demás, debe llegar por añadidura.

Doce años donde los sueños que inspiraron un plan de nación se quedó engavetado porque para empezar se gestó un golpe de Estado legislativo, se eligió una junta directiva sin cumplir con la normativa parlamentaria, hoy todo lo que hace en el carácter legislativo esa junta directiva es apócrifo, ilegal, se escogió a funcionarios ineptos que aunque tengan los millones para ejecutar en obras para el bien común no pueden, porque ellos(as) solo han manejado en su cartera miles de lempiras, ya ponerles millones es para frustrarlos, porque son inoperantes, su inefectividad se vio cuando han dejado un país colapsado en salud por falta de medicamentos, un caos completo con colectivos disputándose plazas como si el andar pegando afiches y gritando a favor de candidatos les da el derecho a cerrar y boicotear la salud aunque precaria la necesita el pueblo hondureño.