Candidatos agobiados clamando atención

En ese desdeñable grupo del titular se juntan candidatos -y, desde luego, candidatas- a la presidencia, diputaciones, alcaldías, que con un esquivo talento y pocas luces no pueden aportar ideas o propuestas para su campaña política. Desesperados por captar la atención, descienden a lo absurdo, lo necio, lo ridículo, para salir en los titulares de la prensa y ganarse “likes” en las redes.

Bueno, entre miles de anónimos precandidatos para los diferentes cargos de elección popular es difícil hacerse notar, peor si no hay billete para repellar las calles con pósteres y vallas publicitarias o abrumar con anuncios la tele y la radio. Como ya no pega aquello de ofrecer un puente donde no hay río o declarar el “Día de la Yuca con Chicharrón”, lo que está a un clic para algunos es descoserse en las redes sociales, particularmente, diciendo tonterías.

Ciertos personajillos en el Congreso Nacional saben de lo que hablo. Como quieren mantener su lucrativa silla en el climatizado Legislativo hacen lo que sea para aparecer en repetidas entrevistas en los informativos, primeras planas en los periódicos y volverse viral en las redes, y se zambullen en lo que gana más reflectores: atacar al gobierno, con razón o sin ella, aunque forman parte del Estado y están obligados a aportar algo más que necedades.

Por ejemplo, hay unos cuantos entusiastas diputados que tienen la medida del escándalo, solo esperan que alguna información alborote el gallinero para publicar insolentes mensajes en Facebook, Instagram o X, y luego dan declaraciones con fingida seriedad, como si supieran de lo que están hablando. Es fácil identificarlos, ya rayan en los medios de comunicación.

Cacarear sobre la extradición no admitía desperdicio, servía para hablar a diario en los medios, levantar pancartas, implorar al cielo en vez de poner los pies en la tierra, porque enviar a criminales connacionales a juzgados extranjeros debería de ser una vergüenza, y estos diputados tendrían que buscar la forma de mejorar nuestro sistema de justicia para no buscarla afuera. De alguna manera el asunto se resolvió, pero la oposición destructiva sigue dale que dale.

Esa irreprimible ansiedad por figurar a cualquier costo le hace un daño inimaginable a la política y a los políticos, que se exhiben obtusos y charlatanes solo para ganar votos. La falta de sustancia de sus participaciones y el afán desmesurado de centrarse en su propia imagen más que en los asuntos que nos afectan a todos socava la institucionalidad del Estado y debilita la democracia.

Entre estos parlanchines de oficio y otros ordinarios, farsantes, calumniadores, embusteros, falsarios, ignorantes y bandidos, habrá que saber escoger en las primarias de marzo y luego en las elecciones generales de noviembre. No todo está perdido, en las listas hay gente sensata, decente y capaz. Depende de nosotros, los votantes, separar lo inútil.