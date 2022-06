Pueden decir lo que quieran, hay mucho que decir de ellos y no serían ni calumnias, ni injurias ni difamaciones. Pero lo importante es Honduras.

La patria que dicen pretender refundar, pero bajo precariedad, parecen no saber de otra.

No. Para eso no se llega al poder. Aunque embellece, tampoco es para eso. Disfrutar de las mieles del poder y hasta cegarse con sus oropeles, solo son incidencias colaterales, no objetivos previstos.

Al poder se llega a servir a la patria, no a vengarse ni a convertirse al cinismo que volvió axioma lo de “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

Levitan, y eso es dañino, sobre todo para nuestro país. Fuera de todo contexto, el sectarismo y la arrogancia de algunos funcionarios. Incomprensible.

Es una voracidad sin precedentes. Se jactan de conocer mucho aunque lo demuestran poco. Solo de pensar en lo que pudo ser la convulsión que se temía en el último proceso electoral y no fue, es alivio para potenciar tantos sueños relegados por la preocupación ya ida. Y no lo hacen.

¡Qué campaña electoral esa última! Que no se olvide y no se repita. Ni tampoco los errores del gobierno saliente que han prácticamente invisibilizado los aciertos que ha tenido.

Los resultados implacables de las últimas elecciones generales, los que aún no terminan de evaluarse, pueden disimularse por la práctica repudiable del fraude. Del que no solo adolecen los de la estrella solitaria, sino también los que se creen dueños de todas las estrellas.

Las decepciones en noveles diputados, a cuatro meses de gestión, les significan un desgaste acelerado. Su locuacidad y las reformas al decreto de la impunidad no reparan la pérdida de credibilidad.

La convivencia con la ilegalidad y el embate constante al Estado de derecho del cual ahora son protagonistas, debe superarse. Y también la cobardía de quienes por sus negocios, se abstienen de señalar lo injusto y lo incorrecto.

Lo que tenemos, lo merecemos. Queremos que cambien las cosas, cambiemos de actitud y de visión.