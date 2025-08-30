Que la realidad no sea lo que anhelamos no implica que la aceptemos y no la cambiemos. ¡Debemos cambiarla! Esta campaña electoral ha tenido un preámbulo inaceptable: ofensas, descalificación, desinformación, y un afán de disuadir la participación de los contrarios, candidatos y votantes. ¡No puede ser! En las campañas políticas debe prevalecer una ética basada en la transparencia, el respeto y la veracidad. ¡La política debe ser ética! No es idealismo naif, ni sueño imposible. Se puede hacer política con ética. La honestidad y la eficiencia, más que atributos, son ya mecanismos de supervivencia. De supervivencia de los políticos y de la política. La política no es oficio para mentirosos ni ladrones. ¿Cómo pueden buscar gobernar para saquear los recursos ajenos? ¿Los de la población excluida de siempre: la que no lee, no come, no se sana, la que, correspondiéndole tanto, carece de todo? Los candidatos y sus equipos deben asegurarse de no difundir información falsa o respetar a sus oponentes y evitar discursos de odio. Es fundamental que las campañas se enfoquen en presentar propuestas y soluciones reales a los problemas que padecemos. Tenemos que evitar la desinformación y la demagogia. La ética en las campañas políticas es fundamental para garantizar un proceso democrático justo y transparente. Para promover que los candidatos políticos actúen conforme a la ética, la ciudadanía debe exigir, desde ahora, se puedan implementar diversas medidas y acciones como que sean públicos los financiamientos de sus campañas, que sea conocido su origen y uso. Si no pueden decir cuál es, que lo rechacen. La sociedad civil organizada debe instalar un observatorio ético que supervise y controle los comportamientos de los candidatos para que cumplan principios éticos básicos, y para que se comprometan a que, una vez en los cargos, los sigan respetando y cumplan las promesas que hicieron. La ética es más que asunto de idealismo, es indispensable para la consolidación de la República.