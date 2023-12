Bendiciones

Otro año pasa y otra oportunidad llega, la de ser mejores. Para Honduras, para los demás y para nosotros mismos. Agradecidos por la vida, la salud y el bienestar, ajenos a tantos, lejos de acomodarnos somos sacudidos. Hay mucho por hacer.

Cuando se supone los años retiran, no es posible ante una realidad que disgusta y lo impide. No es cierto que si estamos bien no nos afecte el que muchos estén mal. La seguridad necesaria no la dan guardaespaldas ni cuentas bancarias. No si se procura vivir fuera de una burbuja. La amenaza más grande es la injusticia.

La que no se sabe si saldrá con armas letales o protestas temerarias o huyendo de nuestro país. Hay que rechazar la injusticia. Ni siquiera por idealismo, sino por conveniencia. Por una pragmática. Una realidad sin la falsa narrativa pretendida a imponer por un gobierno desorientado en su gerencia. En la que por casualidad presenta brotes de alguna aislada eficiencia. No, no es “una matriz mediática impuesta por grupos oligárquicos”. “Es que no se puede pedir peras al olmo”.

La incapacidad es manifiesta. Pocos hacen lo que deben hacer. No hay tales de tal matriz. Si no, ¿por qué se aprecia capacidad al ministro encargado de la infraestructura, desconocido, sin estrategia de comunicación? Porque su campaña es su trabajo y formalidad. Lo que no hace la mayoría. Pero la culpa es nuestra, de quienes les dieron el voto y de los que no. Falta liderazgo en el horizonte partidario. Pareciera que no tenemos para donde salir corriendo. Demasiadas expectativas puestas sin fundamento.

Como siempre, tercermundistas, de pensamiento mágico, alterando las normas, aquí, donde el orden de los factores sí altera el producto. Falso que el mal de aquellos, lejanos, no nos afecta. Todos tenemos responsabilidad en crear condiciones adecuadas que limiten las injusticias y en la satisfacción de las expectativas creadas. Pero el principal responsable es el gobierno. Porque este 2024 el Estado y la ciudadanía cumplan con sus deberes. Bendiciones.